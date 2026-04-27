アマン東京から、春から夏へと移ろう季節を表現したアフタヌーンティーが登場。抹茶やライムなどを使った繊細なスイーツたち
◆アマン東京から、春から夏へと移ろう季節を表現したアフタヌーンティーが登場。抹茶やライムなどを使った繊細なスイーツたち
アマン東京「ザ・ラウンジ by アマン」で、新緑の美しさをモチーフにした「シェイド オブ グリーン アフタヌーンティー」を開催。期間は2026年5月11日（月）から6月14日（日）まで。
春の淡い緑から夏の濃い緑へと移ろう季節を、ピスタチオや抹茶、ライムなどを使った繊細なスイーツで表現。また、柑橘が爽やかな「シトラス フロマージュ パルフェ」や、2種類の贅沢なかき氷「フォレスト シェイブド アイス」にも注目して。
この記事の要約レポート
・アマン東京「ザ・ラウンジ by アマン」で、「シェイド オブ グリーン アフタヌーンティー」を開催
・期間は2026年5月11日（月）から6月14日（日）まで
・スイーツは春から夏へと移り変わる木々の緑をイメージ。ピスタチオや抹茶を使った緑のグラデーションが美しい
・夕方5時からは「シトラス フロマージュ パルフェ」の提供も。旬の柑橘とチーズのハーモニーを楽しめる
・「ザ・カフェ by アマン」には2種類のかき氷「フォレスト シェイブド アイス」が登場。華やかな味わいが贅沢
東京の美しい新緑をシックに表現。濃淡豊かな緑にときめく初夏のアフタヌーンティー
アマン東京の33階「ザ・ラウンジ by アマン」に、春から夏へと移り変わる木々の緑をイメージした、シックなアフタヌーンティーが登場。
はじめに運ばれてくるのは、メロンとジャージーミルクのジェラートに、鹿児島県産の新茶やカモミールのジュレを合わせた涼やかなミニパルフェ。
スタンドには「緑の宝石」と称されるピスタチオのサントノーレや、ライムの香りが爽やかなタルト、抹茶のほろ苦さが広がるオペラなど、美しい緑のグラデーションが映えるスイーツが並ぶ。
さらに、ハーブが香るボンボンショコラが小さなプランターに並ぶ、アマン東京らしい遊び心あふれる演出も。
パノラマに広がる外苑の緑を眺めながら、心安らぐティータイムを過ごして。
◆夏にぴったりのパルフェやかき氷にも注目
旬の柑橘と2種のチーズが奏でる、爽やかでコク深い大人のイブニングパルフェ
夕方5時からは、旬の柑橘とチーズのハーモニーが楽しめる「シトラス フロマージュ パルフェ」を提供。
カモミールのジュレや不知火（しらぬい）のソルベ、白ワインとタイムのグラニテなどが重なり、食べ進めるごとに清涼感あふれる味わいが広がる。
リコッタチーズの自家製カッサータやクリームチーズのまろやかなコクに、別添えのメープル柚子ソースをかければ、より上質な甘みと香りの調和を感じられるはず。
きらめく夜景とともに、初夏の風を感じるような軽やかなひとときを楽しんで。
「シトラス フロマージュ パルフェ」
場所：ザ・ラウンジ by アマン
期間：2026/5/11（月）〜6/14（日）
時間：17:00〜21:00（L.O.）
料金：5,500円
※税・サービス料込
大手町の森に包まれて。素材の味わいを繊細に引き立てた2種のかき氷
「ザ・カフェ by アマン」では、豊かな緑に囲まれた森の中で涼を感じる、2種類のかき氷「フォレスト シェイブド アイス」をご用意。
「苺とジャージーミルク 彼杵（そのぎ）抹茶ソース」は、濃厚なミルクとマスカルポーネのクリームに、好みで抹茶ソースをかけて味わう贅沢な1品。
「柑橘とシャンパーニュ 黒糖キャラメルソース」は、4種の柑橘をブレンドしたソースに、シャンパーニュが香るシロップを合わせた華やかな味わいを楽しめる。
どちらも中にバニラアイスが忍ばせてあり、パティシエのこだわりが詰まった繊細な氷菓に。
お散歩の途中に、ひんやり心地よい初夏の味を堪能しよう。
『フォレスト シェイブド アイス』
場所：ザ・カフェ by アマン
期間：2026/5/11（月）〜6/30（火）
時間：14:00〜16:00（L.O.）
料金：各4,600円
※税・サービス料込
◆アフタヌーンティーの会場は？
アマン東京33階の「ザ・ラウンジ by アマン」は、壁一面のガラス窓、障子をモチーフにした高い天井、日本庭園をイメージしたガーデンラウンジに面した静かな空間。
オールデイダイニングとして、クラブサンドイッチや和牛バーガーから、和食、アジアンキュイジーヌ、デザートまでを提供されており、ランチやディナーにもおすすめ。ダークカラーのインテリアに合わせたシックなアフタヌーンティーも人気。
また、季節の素材にこだわったアマン東京オリジナルカクテルや、今注目の国産シングルモルトやワインなど、豊富なラインナップのドリンクメニューも。
外苑の森の緑や山々を眺めながらのお食事やティータイム、夜はきらめく摩天楼の夜景とともにカクテルを楽しもう。
アマン東京「ザ・ラウンジ by アマン」で、新緑の美しさをモチーフにした「シェイド オブ グリーン アフタヌーンティー」を開催。期間は2026年5月11日（月）から6月14日（日）まで。
春の淡い緑から夏の濃い緑へと移ろう季節を、ピスタチオや抹茶、ライムなどを使った繊細なスイーツで表現。また、柑橘が爽やかな「シトラス フロマージュ パルフェ」や、2種類の贅沢なかき氷「フォレスト シェイブド アイス」にも注目して。
・アマン東京「ザ・ラウンジ by アマン」で、「シェイド オブ グリーン アフタヌーンティー」を開催
・期間は2026年5月11日（月）から6月14日（日）まで
・スイーツは春から夏へと移り変わる木々の緑をイメージ。ピスタチオや抹茶を使った緑のグラデーションが美しい
・夕方5時からは「シトラス フロマージュ パルフェ」の提供も。旬の柑橘とチーズのハーモニーを楽しめる
・「ザ・カフェ by アマン」には2種類のかき氷「フォレスト シェイブド アイス」が登場。華やかな味わいが贅沢
東京の美しい新緑をシックに表現。濃淡豊かな緑にときめく初夏のアフタヌーンティー
アマン東京の33階「ザ・ラウンジ by アマン」に、春から夏へと移り変わる木々の緑をイメージした、シックなアフタヌーンティーが登場。
はじめに運ばれてくるのは、メロンとジャージーミルクのジェラートに、鹿児島県産の新茶やカモミールのジュレを合わせた涼やかなミニパルフェ。
スタンドには「緑の宝石」と称されるピスタチオのサントノーレや、ライムの香りが爽やかなタルト、抹茶のほろ苦さが広がるオペラなど、美しい緑のグラデーションが映えるスイーツが並ぶ。
さらに、ハーブが香るボンボンショコラが小さなプランターに並ぶ、アマン東京らしい遊び心あふれる演出も。
パノラマに広がる外苑の緑を眺めながら、心安らぐティータイムを過ごして。
◆夏にぴったりのパルフェやかき氷にも注目
旬の柑橘と2種のチーズが奏でる、爽やかでコク深い大人のイブニングパルフェ
夕方5時からは、旬の柑橘とチーズのハーモニーが楽しめる「シトラス フロマージュ パルフェ」を提供。
カモミールのジュレや不知火（しらぬい）のソルベ、白ワインとタイムのグラニテなどが重なり、食べ進めるごとに清涼感あふれる味わいが広がる。
リコッタチーズの自家製カッサータやクリームチーズのまろやかなコクに、別添えのメープル柚子ソースをかければ、より上質な甘みと香りの調和を感じられるはず。
きらめく夜景とともに、初夏の風を感じるような軽やかなひとときを楽しんで。
「シトラス フロマージュ パルフェ」
場所：ザ・ラウンジ by アマン
期間：2026/5/11（月）〜6/14（日）
時間：17:00〜21:00（L.O.）
料金：5,500円
※税・サービス料込
大手町の森に包まれて。素材の味わいを繊細に引き立てた2種のかき氷
「ザ・カフェ by アマン」では、豊かな緑に囲まれた森の中で涼を感じる、2種類のかき氷「フォレスト シェイブド アイス」をご用意。
「苺とジャージーミルク 彼杵（そのぎ）抹茶ソース」は、濃厚なミルクとマスカルポーネのクリームに、好みで抹茶ソースをかけて味わう贅沢な1品。
「柑橘とシャンパーニュ 黒糖キャラメルソース」は、4種の柑橘をブレンドしたソースに、シャンパーニュが香るシロップを合わせた華やかな味わいを楽しめる。
どちらも中にバニラアイスが忍ばせてあり、パティシエのこだわりが詰まった繊細な氷菓に。
お散歩の途中に、ひんやり心地よい初夏の味を堪能しよう。
『フォレスト シェイブド アイス』
場所：ザ・カフェ by アマン
期間：2026/5/11（月）〜6/30（火）
時間：14:00〜16:00（L.O.）
料金：各4,600円
※税・サービス料込
◆アフタヌーンティーの会場は？
アマン東京33階の「ザ・ラウンジ by アマン」は、壁一面のガラス窓、障子をモチーフにした高い天井、日本庭園をイメージしたガーデンラウンジに面した静かな空間。
オールデイダイニングとして、クラブサンドイッチや和牛バーガーから、和食、アジアンキュイジーヌ、デザートまでを提供されており、ランチやディナーにもおすすめ。ダークカラーのインテリアに合わせたシックなアフタヌーンティーも人気。
また、季節の素材にこだわったアマン東京オリジナルカクテルや、今注目の国産シングルモルトやワインなど、豊富なラインナップのドリンクメニューも。
外苑の森の緑や山々を眺めながらのお食事やティータイム、夜はきらめく摩天楼の夜景とともにカクテルを楽しもう。