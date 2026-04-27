なんで私がプロ野球選手に!?

阪神・湯浅京己（後編）

前編：マネージャー転身から始まった阪神・湯浅京己の波乱万丈すぎる野球人生＞＞

中編：湯浅京己は背番号のないユニフォームを着て甲子園練習で快投＞＞

今となっては意外な事実だが、湯浅京己は強い東京六大学志望を抱いていた。

「父（栄一／法政大出身）が東京六大学でやっていたので、自分も大学に行くなら六大学しか考えていませんでした」

そこで進学先候補として浮上したのが、早稲田大だった。練習会に参加した湯浅は、快調なパフォーマンスを披露する。教え子の雄姿を見守った斎藤智也は、あらためて「モノが違うな」とうなった。



2018年のドラフトで阪神から６位で指名された湯浅京己 photo by Sankei Visual





【最短でNPBに行きたいと独立リーグへ】

しかし、早稲田大のアスリート選抜入試のハードルは極めて高く、野球部は毎年４人の枠があるのみ。また、実績面などから、スポーツ科学部のAO入試は現実的な選択肢にならなかった。

斎藤に勧められるがまま、別の学部を受験したものの、書類審査の時点で不合格が告げられた。ここで湯浅の進路は暗礁に乗り上げる。

湯浅に寄り添い続けたコーチの岩永圭司は、寮の階段でうなだれる湯浅を目撃している。

「湯浅から『どうしたらいいですか？』と聞かれて、僕は『将来のこともあるから、とりあえず四大（４年制大学）に行ったらええやん』と言ってしまいました。湯浅は勉強もできましたから」

監督の斎藤も野球部長の横山博英も、同じ意見を持っていた。早稲田大は不合格でも、甲子園練習の映像を見た他大学から熱心な勧誘も受けていた。

ところが、湯浅はその数日後、驚くべき宣言をする。

「独立リーグのトライアウトを受けにいきます。最短でプロ（NPB）に行きたいんで」

当然ながら、周囲は反対した。大学で野球と勉強を両立できれば、仮にプロに行けなかったとしても、大卒の資格は手にできる。一方、独立リーグに進めば最短１年でNPBに入団できる可能性はあるものの、保証のない世界に身を投じることになる。

それでも、湯浅は自分の意志を曲げることはなかった。

「ほかの大学からの話もあるぞと言われても、『全然興味ないです』と押しきりました」

【BC富山での運命的な出会い】

湯浅はBCリーグのドラフト会議で富山GRNサンダーバーズ（現・日本海リーグ所属）から１位指名を受けた。湯浅にとっては、富山に入団できたことが最大の幸運だった。恩師である伊藤智仁（現・ヤクルト二軍投手チーフコーチ）に出会えたからだ。

斎藤は感嘆した様子で、こんな実感を漏らした。

「高校でも基本はつくったつもりだけど、富山で伊藤監督から愛情を受けて、鍛えてもらえたことがすべてだったんじゃないかな。腰に爆弾を抱えているから、すぐに潰れちゃう可能性もあったけど、ちゃんと目をかけてもらえてよかった」

入団当初は肉体強化に主眼を置きつつ、徐々に登板機会を与えられるようになった。15試合の登板で３勝７敗、防御率5.72と成績は振るわなかったものの、湯浅は実戦を経験するなかで自信を深めていった。

「富山ではメンバーに恵まれました。（伊藤）トモさんはもちろんですけど、乾さん（真大／現・東洋大コーチ）や古村さん（徹／元・DeNA）、ほかにもいい先輩、チームメイトばかりで。トモさんはつきっきりでトレーニングに付き合ってくださって、乾さんはいつもキャッチボールをやらせてもらいました。高校で半年くらいしか野球をやっていなかったので、富山で土台をつくってもらった感じです」

高卒１年目の原石に目を留めたのが、阪神の筒井和也スカウトだった。2018年のドラフト会議で、湯浅は阪神の支配下登録選手としては球団最下位となる６位で指名されている。

卒業後も湯浅と連絡を取り続けていた岩永は、「鳥肌が立った」と明かす。

「湯浅が高校３年夏の甲子園でベンチから外れた時、僕は『プロに入ってから甲子園で投げればええやん』と伝えたんです。まさか、本当に阪神から呼ばれるなんて......。『そんなことあるの？』と思いました」

【巨人・戸郷翔征との奇縁】

入団後２年間は腰痛のため、登板機会は限られた。だが、３年目になると投球フォームが固まっていく実感があった。

多くの聖光学院関係者が「高校時代と今のフォームはあまり変わらない」と証言したが、湯浅の感覚はまるで違うという。

「今でもときどき高校時代のフォーム映像を見返す時があるんですけど、『ガッチャガチャやな』って思いますから」

プロ４年目、湯浅はセットアッパーに定着。最優秀中継ぎ投手のタイトルを手中に収め、新人特別賞の表彰も受けた。翌2023年にはWBC日本代表に選ばれている。

日本代表のチームメイトには、戸郷翔征（巨人）がいた。湯浅が甲子園球場のアルプススタンドで応援していた高校３年夏、２回戦で対戦した聖心ウルスラ学園（宮崎）の２年生エースが戸郷だった。

「戸郷とは前年のオールスターで仲良くなって、ご飯を食べにいくような関係になったんです。WBCは貴重な経験になりましたね」

甲子園のマウンドとアルプススタンド。対照的な場所にいたはずのふたりが、６年後にともに日本代表のユニホームを着て戦う。にわかには信じがたい奇縁だった。

だが、「好事魔多し」というには、あまりに過酷な試練が待ち受けていた。国指定の難病・胸椎黄色靱帯骨化症の発症。一般的に下半身のしびれや脱力などの症状が発生するとされているが、湯浅の場合はその日、その日によって症状が異なり、頭を悩ませた。

福島県内の病院で手術した後、岩永は入院中の湯浅の見舞いに訪れている。

「手術直後で体に管がつながれていて、痛々しい姿でした。ふつうの人なら『また野球ができるのか？』とすら思えなかったはずです」

だが、湯浅は岩永に決して弱音を吐かなかった。

【神様は乗り越えられる試練しか与えない】

高校時代の腰痛、プロでの難病。「なぜ自分ばかり、こんな目に遭うのか？」と運命を呪ったことはないのか。そう尋ねると、湯浅はこう答えた。

「なくはないですけど、ずっと思っていてもしょうがないですし。それに、聖光でメンタルを鍛えてもらっていたので。たしか、監督さんが言っていたんです。『神様は乗り越えられる試練しか与えない』って。その言葉はずっと頭のなかにありました。最初の何日間かは引きずりましたけど、自然と『乗り越えてやろう』という感じになっていました。逆に言えば、自分にしか歩めない道ですから、自分で自分をつくりあげたいなと思っています」

2025年に一軍に復帰。湯浅が思い描く理想のストレートとは、かけ離れたボールだった。それでも、今季は「去年よりずっと感覚がいい」と湯浅は前向きに語っている。まさに、新しい自分をつくりあげている途中なのだ。

そして、もうひとつ。湯浅はサポートしてくれた周囲への感謝の思いを内に秘めている。

「病気をして、たくさんの人に支えてもらったからこそ、今の自分がいます。まだ復活したとは言えないですけど、たくさん投げている姿を見せて、恩返しをしたいですね」

湯浅ほど裏方の心情が理解できるプロ野球選手は珍しいだろう。もし10年前のマネージャー時代の自分に声をかけるとしたら、どんな言葉をかけたいか。そう尋ねると、湯浅は少し考えてからこう答えた。

「『今を楽しめ』って言いたいですね。なるようになるじゃないですか。高校は高校で楽しかったし、その時、その時で違う楽しさがあると思うんです。今も、『今を楽しもう』と思って野球をやっていますし。高校時代のマネージャーの仕事も、今思えばやってよかったなと感じます。しんどいことがあっても、乗り越えたら『やってよかった』と思える時がくるはずですから」

その言葉は10年前の自分に語りかけると同時に、今の自分自身に言い聞かせているようでもあった。

湯浅京己はどんな困難を目の前にしても、前を向いて自分の道を踏みしめていく。



湯浅京己（ゆあさ・あつき）／1999年7月17日生まれ、三重県出身。聖光学院高では、ケガのために当初マネージャーを務めていたが、のちに選手へ転向し、その潜在能力を開花させた。BCリーグ・富山を経て、2018年のドラフトで阪神から６位指名を受け入団。力強いストレートとフォークを武器に頭角を現し、22年には43ホールドを挙げて最優秀中継ぎ投手に輝いた。23年はWBC日本代表として世界一に貢献。しかし24年に胸椎黄色靱帯骨化症を発症し手術を経験。それでも2025年に復帰し、再びブルペンの柱として活躍するなど、不屈の精神でキャリアを切り拓いている。