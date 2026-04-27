〈小泉進次郎防衛相が地震直後、「2万円焼肉会食」に参加していた！《三陸沖地震発生の夜、アルコールも口にし…》〉から続く

4月20日夕方に起こった三陸沖地震の直後、災害対応に当たるべき小泉進次郎防衛相が岸田文雄元首相と木原誠二元官房副長官とともに、2時間にわたって飲酒を含む会食をしていたことが、「週刊文春」の取材で分かった。

【画像】小泉氏が舌鼓を打った“超高級焼肉”

4月20日、午後4時52分に発生した三陸沖地震。マグニチュード7.7を記録し、一時は18万人に対して避難指示が出された。



小泉氏と岸田氏 ©︎時事通信社

ところが、小泉氏は地震発生からわずか1時間後の午後6時頃、港区の高級焼肉店Xを訪れていた。

「岸田氏と木原氏とともに、上カルビやタラバ蟹焼が入った2万円の懐石コースを堪能し、赤ワインも楽しんでいました。当時はまだ余震が続いていて、津波警報も発令中。あまりに危機意識に乏しいと言わざるをえません」（自民党関係者）

記者が岸田氏を直撃すると、「飯を食っていただけだよ」と語り、小泉氏との会食を認めた。

小泉氏の事務所に質問状を送ると、以下のように回答した。

「防衛省では、政務三役による適切な在京態勢を含む万全の危機管理態勢を確保しており、今般の地震対応でも何ら問題無く対応を行うことが出来ました」

木原氏にも書面で事実関係を尋ねたが、回答はなかった。

現在配信中の「週刊文春 電子版」では、小泉氏が高級焼肉店で注文した料理やワインの詳細を写真つきで報じるとともに、「ポスト高市」を見据えた岸田氏及び木原氏との関係性、また地震を受けて会食を中止した“小泉氏のライバル”について詳報している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）