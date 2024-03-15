岸田文雄首相は嘲笑を堪えきれないのだろう。数々の増税プランと社会保険料アップの施策を並べ、「増税メガネ」と不評を買ったのは今や昔。支持率は依然として低空飛行を続けるものの、再選を目指す今年夏の自民党総裁選でライバルとなりそうな「ポスト岸田」候補を次々と粉砕した。 現在は裏金問題発覚で「ヒール」役に回った有力議員たちを説得するヒーロー気取りだ。政界事情に通じる経済アナリストの佐