ニューストップ > 国内ニュース > 森山裕幹事長ら幹部4人が辞任の意向 石破首相は続投の意向を表明 自民党 鈴木俊一 小野寺五典 木原誠二 石破茂 総裁選 時事ニュース FNNプライムオンライン 森山裕幹事長ら幹部4人が辞任の意向 石破首相は続投の意向を表明 2025年9月2日 20時29分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 自民党が2日午後、参議院選挙の敗北を総括する両院議員総会を開いた 森山裕幹事長を含む幹部4人がそれぞれ石破首相に辞任する意向を伝えている 石破首相は「しかるべき時期に責任を判断する」とし、続投の意向を表明した