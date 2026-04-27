²áµî10Ç¯¤ÇÃÏ²Á6.6ÇÜ¡Ä³¤³°ÉÙÍµÁØ¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥»¥³¡×¡¢¤â¤Ï¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÒÆüËÜÌÃÊÁ¡Ó¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÇã¤ï¤ì¤ë¥ï¥±
ËÌ³¤Æ»¡¦¥Ë¥»¥³¤È¤¤¤¨¤ÐÆüËÜÍ¿ô¤Î¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¤¹¡£ÂÚºß¤ä´Ñ¸÷¤òµá¤áÂ¿¤¯¤Î³¤³°ÉÙÍµÁØ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòº£¥Ë¥»¥³¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¦¥µ¥¶¥Ó¡¼¥º¤ä¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥º¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥Ë¥»¥³Êª·ï¤¬ÉÔÆ°»º¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¹î±Ñ»á¤ÎÃø½ñ¡ØÄ¶ÉÙÍµÁØ¤Ë¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢¥Ë¥»¥³¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤éÉÙÍµÁØ¤Î¿Íµ¤¤È¥«¥Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Ï¤ï¤º¤«7%¡×¡ÄÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Ë¥»¥³·ÐºÑ·÷¤Î¼ÂÂÖ
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¤Î¥Ë¥»¥³¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤òµá¤á¡¢¹ë½£¤ä¥¢¥á¥ê¥«¡¢¹á¹Á¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤Î³°¹ñ¿Í½ÉÇñ±ä¿ô¤ÏÌó84Ëü¿Í¤È²áµîºÇ¹â¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡¢¿ÞÉ½1-1¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¡Ë¤ÎË¬Ìä¿ô¤ä½ÉÇñ±ä¿ô¤Ï2025Ç¯ÅÙ¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÀª¤¤¤À¡£
¡Î¿ÞÉ½1-1¡Ï¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤Î¹ñÊÌ³°¹ñ¿Í½ÉÇñ±ä¿ô ¡ÊÃí¡Ë俱ÃÎ°ÂÄ®¤È¥Ë¥»¥³Ä®¤Î¹ç»»¿ôÃÍ¡£Íö±ÛÄ®¤ò´Þ¤Þ¤º¡Ê½Ð½ê¡Ë俱ÃÎ°ÂÄ®¡¦¥Ë¥»¥³Ä®»ñÎÁ¤è¤ê¥Þ¥ê¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óºîÀ®
¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥»¥³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¿ÞÉ½¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÊÌ¤Î³°¹ñ¿Í½ÉÇñ±ä¿ô¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¹á¹Á¤Ç¤³¤Î2¥õ¹ñ¤Ç3³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤¤¤ÇÊÆ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÈÂ³¤¡¢Ãæ¹ñ¿Í¡ÊËÜÅÚ¡Ë¤Ï7¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¥Ë¥»¥³HANAZONO¡×¤ä¡ÖÅì»³¥Ë¥»¥³¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡¢¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥ê¥¶¡¼¥Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³°»ñ·Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤â¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Á¥§¥Ç¥£¡¦¥Ë¥»¥³¡×¡Ê2029Ç¯Í½Äê¡Ë¡¢¡Ö¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥ºËÌ³¤Æ»¥Ë¥»¥³¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¡Ê2029Ç¯°Ê¹ßÍ½Äê¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥Þ¥ó¥Ë¥»¥³¡×¡Ö¥¢¥Þ¥ó¥Ë¥»¥³¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¡Ê2030Ç¯Í½Äê¡Ë¤Ê¤É¤Î³«¶È¤¬Â³¤¯¡£
¥Ë¥»¥³¤Ïº£¤âÃÏ²Á¾å¾ºÃæ¡ÄÅìµþÅÔ¿´¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÇòÇÏ¤äÉÙÎÉÌî¤ËµÜ¸ÅÅç¤ÎÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ë¥»¥³¤Ç¤â¼Â¤ÏÌ¤¤À¤ËÃÏ²Á¾å¾º¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ë¥»¥³·ÐºÑ·÷¡×¤¬³ÈÂçÃæ¤À¡£¥Ë¥»¥³¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹¶æÃÎ°ÂÄ®¤Î¤Ò¤é¤ÕÃÏ¶è¤ä²Ö±àÃÏ¶è¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÊª·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¿·µ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¸ÅÊª·ï¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É½ÐÊª¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìÃ¶½ÐÊª¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ¨Çã¤¤¼ê¤¬ÉÕ¤¯¾õ¶·¤À¡£
2025Ç¯¤Î´ð½àÃÏ²Á¤Î½»ÂðÃÏ¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³Ä®»úÃæ±ûÄÌ¤¬15.6¡ó¡Ê1.56Ëü±ß¡¿Ö¡Ë¤ÇÆ»Æâ7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢¶æÃÎ°ÂÄ®»ú³ò»³¤¬15.0¡ó¡Ê13.8Ëü±ß¡¿Ö¡Ë¤ÇÆ»Æâ8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¿´ÃÏ¤Ç¤â°ÍÁ³Æó·å¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2016Ç¯¤Î¶æÃÎ°ÂÄ®»ú³ò»³¤Î´ð½àÃÏ²Á¤Ï2.1Ëü±ß¡¿Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÆ±13.8Ëü±ß¡¿Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò´ü¤â´Þ¤á²áµî10Ç¯´Ö°ì´Ó¤·¤Æ¾å¾º¤·¡¢Ìó6.6ÇÜ¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡Ê¿ÞÉ½1-2¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1-2¡Ï´ð½àÃÏ²Á¤Î¿ä°Ü¡Ê俱ÃÎ°ÂÄ®¡Ë ¡ÊÃí¡ËËÌ³¤Æ»°ºÅÄ·´俱ÃÎ°ÂÄ®»ú³ò»³65ÈÖ132³°¡¡¡Ê½Ð½ê¡Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê»ñÎÁ¤è¤ê¥Þ¥ê¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óºîÀ®
¹¹¤Ë¡¢¥Ë¥»¥³Ä®¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¿¿¼íÂ¼¤äÍö±ÛÄ®¤Î½»ÂðÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÌÁñ¤ä¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Î³«È¯¤Ë²Ã¤¨¡¢³°»ñ·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë·úÀß¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦½¾¶È°÷ÍÑ¤Î½»Âð¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¤¢¤ê¡¢½»ÂðÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¿¿¼íÂ¼»ú¿¿¼í¤Î2ÃÏÅÀ¤¬¡¢19.7¡ó¡Ê0.79Ëü±ß¡¿Ö¡Ë¡¢19.0¡ó¡Ê0.69Ëü±ß¡¿Ö¡Ë¤È³Æ¡¹¡¢Á´¹ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç4°Ì¡¢6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ë¥»¥³·ÐºÑ·÷¡×¤Î³ÈÂç¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê¤ÇÇäÇã¤µ¤ì¤ë¶æÃÎ°ÂÄ®¤ä¥Ë¥»¥³Ä®¤Ê¤É¤ÎÃæ¿´¥¨¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þÊÕÄ®Â¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Þ¤Ç¡Ö¥Ë¥»¥³·ÐºÑ·÷¡×¤Ï³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
³¤³°ÉÙÍµÁØ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¤Î¥«¥é¥¯¥ê
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥Ë¥»¥³¤Ï³¤³°ÉÙÍµÁØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡£
²Ü°ÐÉÙ»Î¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤ÍÓÄý»³¤ä¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¥¹¥¡¼¥¨¥ê¥¢¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Èà¤éÈà½÷¤é¤¬ÉáÃÊ¤«¤é»È¤¤´·¤ì¤¿³°»ñ·Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤ä¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¡£
±Ñ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤ë¡¢¿©»ö¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢³¤³°ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÚºß¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¡£ÉÔ´·¤ì¤Ê³¤³°Î¹¹ÔÀè¤Ç¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ä¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¤É¤³¤«°Â¿´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤ÏÉÙÍµÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¡£
¹¹¤Ë¡¢¥Ë¥»¥³¤¬³¤³°ÉÙÍµÁØ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥Ë¥»¥³¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¡Ö¹âµé¥ê¥¾¡¼¥ÈÉÔÆ°»º»Ô¾ì¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬È´·²¤Ê¤³¤È¤À¡£
Ì¥ÎÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬³ä°Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÀ®Ä¹À¤â¸«¹þ¤á¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯ÇäÇã¤Ç¤¤ëÎ®Æ°À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥Ë¥»¥³¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹¶æÃÎ°ÂÄ®¤Î¤Ò¤é¤ÕÃÏ¶è¤ä²Ö±àÃÏ¶è¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÊª·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¿·µ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¸ÅÊª·ï¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£
¤â¤Ï¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¥µ¥¶¥Ó¡¼¥º¤ËÊÂ¤Ö¡ÖÆüËÜÌÃÊÁ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ë¥»¥³
¤³¤¦¤·¤¿Êª·ï¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¶¥Ó¡¼¥º¤ä¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥º¤Ê¤É³¤³°ÉÙÍµÁØ¤¬¹¥¤ó¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë³¤³°ÉÔÆ°»ºÇäÇã¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥¢¥¹¥Ú¥ó¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¯¡¼¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ê¹âµé¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤ä¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ä¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢¥³¡¼¥È¥À¥¸¥å¡¼¥ë¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÅÔ»Ô¡¦ÃÏ°è¤ÎÉÙÍµÁØ¸þ¤±¹â³ÛÉÔÆ°»ºÊª·ï¤ÈÊÂ¤ó¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌµÏÀ¡¢ÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Î¹âµé¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢µþÅÔ¤ä·Ú°æÂô¤Î¹âµéÊÌÁñ¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ë¥»¥³¤Î·ÇºÜÊª·ï¿ô¤Ï¡¢Åìµþ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤ÉÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±Î®ÄÌÎÌ¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Çä¤ì¶Ú¤Ê¤Î¤À¡£
¥Ë¥»¥³¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤·¤ÆÂÚºß¤ä´Ñ¸÷¤Î´ÑÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åê»ñ¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ä¤Þ¤ê²ÈÄÂ¼ýÆþ¤Ê¤É¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤ä¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê±×¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢³¤³°ÉÙÍµÁØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤äºÄ·ô»Ô¾ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÇäÇã¤Ç¤¤ë¿®ÍêÀ¡¦Æ©ÌÀÀ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¥»¥«¥ó¥À¥ê¡¼»Ô¾ì¡ÊÎ®ÄÌ»Ô¾ì¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢´û¤Ë³¤³°ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÉÔÆ°»ºÇäÇã¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥»¥³¤Ï¡ÖÆüËÜÌÃÊÁ¡×¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¹â¶¶ ¹î±Ñ
ÂåÉ½¼èÄùÌò
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó