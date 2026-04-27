大谷翔平のスイングを「真似していい」と内藤良智氏が言う理由

100人の子どもがいれば、100通りの答えがある――。そう語る公益財団法人日本リトルリーグ野球協会の日本地区責任者（District Administrator）・内藤良智さんが見据えるのは、個々の選手の可能性を最大限に引き出す育て方。その先に、米国で野球をやりたいという子どもの背中を押す組織でありたいという思いがある。リトルリーグが次の日本人メジャーリーガーを生み出す日は、そう遠くないかもしれない。

「野球を始めるきっかけとして、大谷選手のスイングを思い切り真似してやっていいと思うんです」

内藤さんはひとつの例として、このように切り出した。ただし、続きがある。ドジャース・大谷翔平投手のようなスイングをしても、ボールはなかなか飛ばないし、思ったようにいかないかもしれない。世界と戦うレベルに達するには、どうすればいいのか。段階を踏まないといけないことに、子どもも保護者もそこで気付くことになる。

「100人いれば、100通りの体格があり、骨格があり、体力があります。だから100通りの答えがあって当然だと思うのです」

その「100通り」は、打撃フォームやスイングの形ひとつをとっても変わる。どれが適切かは選手の発達段階、筋力、可動域などによって異なる。

「大谷選手のフォームは相当な筋力があることが前提です。あのようにするためには、どうすればできるようになるかを逆算する。今の体でできないことを無理強いすれば、途中で野球がつまらないと感じてやめてしまう子が増えます。そこは大人の責任がかなりあります」

フォームだけではない。年齢によっても、指導の重心そのものが変わる。低学年のうちは、ホームランを打った、ファインプレーをした――。そういう成功体験の積み重ねで「野球って楽しい」という感覚を育てることが何より大切なのだ。

「今は地上波の中継が減りました。昔は長嶋（茂雄）さん、王（貞治）さんの試合を見て、すごいなと思いながら野球を好きになっていった。保護者の方には、野球中継がある時はなるべくお子さんにも見せてほしいなと思ったりもします」

楽しさの土台ができてくると、今度は自分を客観的に見る力が育ってくる。高学年になると、自己評価と目標設定の力が問われる。

「5年生、6年生になると『投げる方は得意だけど打つ方は全然だめだ』などと考え始める時期が来ます。その時に監督やコーチに相談し、こうしたいという意思を持って取り組む。その成長過程に早く気付いてもらえると、後が楽になります」

子どもの可能性に蓋をする「囲い込み」…内藤氏が見据える日本野球の未来

こうして一人ひとりの可能性を丁寧に引き出していくことは、同時に「子どもの選択肢を日本国内に閉じ込めない」という姿勢へとつながっている。国際化の波は、すでにグラウンドの“足元”まで来ている。小学生時代に東京・武蔵府中リーグでプレーした森井翔太郎内野手は、2025年からMLBアスレチックス傘下のマイナーリーグで夢を追っている。NPBを経由しない道を自ら選んだ若者の存在は、子どもたちの選択肢が確実に広がっていることを示している。

「NPBが盛り上がらなくなるという懸念はわかります。でも、日本野球全体のレベルを上げていくためには、本場アメリカで活躍する日本選手がもっと増えないといけない。侍ジャパンが再び世界一になるためには、小学生のころから目標を高く持つことが必要です」

子どもを日本国内という枠に囲い込む必要はない。マイナーリーグへの挑戦、MLB直行、国際大会参加――。そうした選択肢を小学生のうちから視野に入れ、米国で野球をやりたいという子の背中を押せる組織でありたいと願う。リトルリーグから次の日本人メジャーリーガーを輩出する。その思いが、この組織を動かすもう一つの力になっている。

ただ、内藤さんが伝えたいのはプロや国際舞台への道だけではない。野球を通じて何を子どもたちに残すのか――。その問いにこう答えた。

「プロに到達できるのは一部の選手です。多くの子は将来、野球を職業にしない。でも野球を通じて身につけたチームワークやリーダーシップは、社会のあらゆる場面で生きます。チームをまとめるポジションに就いたり、人生の難しい局面で仲間を信じる力になったり。それでいいと思っています」

チームワークやスポーツマンシップは、直接教えても伝わらない。友だちが三振した時に「ドンマイ」と声をかける。相手チームのファインプレーに拍手を送る。そうしたことを試合の中で繰り返すことで、自然と身についていく。「リトルリーグは長い歴史の中でそれをやり続けてきた団体だと思っています」。

60年積み上げてきたその営みが、今もグラウンドで続いている。球数制限も、指導者の行動規範も、世界への扉も――。すべてはここにいる子どもたちのため。大谷も鈴木誠也外野手（カブス）も戦った土台は、今後も変わらず次の世代を支え続ける。それがリトルリーグの、60年分の答えでもある。（楢崎豊 / Yutaka Narasaki）