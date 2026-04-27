瀧山あかね （C）ORICON NewS inc.

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　ABEMA専属アナウンサーの瀧山あかね（31）が、27日発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号（集英社）のグラビアに登場した。

【写真】シャツがはだけて…ベッドに横たわる瀧山あかね

　2018年4月から、ABEMAの専属アナウンサーとして勤務している瀧山アナ。現在『パーラーカチ盛り ABEMA店』にレギュラー出演するなど、バラエティーからスポーツまで幅広いジャンルの番組を担当している。

　今回のグラビアでも身長171センチの抜群のスレンダーボディを大胆に披露。圧巻の美脚もみせている。このグラビアとあわせてデジタル写真集も発売。お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが、自身のXでこの一報を引用し、「あーん、グラビアとシーシャの二刀流のあかねちゃん！」とつづると、瀧山アナは、「アナウンサーとグラビアね！趣味、シーシャ！」とツッコんでいた。

　同号の表紙、巻頭グラビア、DVDには溝端葵、そのほか山崎あみ、山田あい、花咲楓香・波崎天結・成瀬いな、神田あいり、琴雛ひな、博多彩葉が登場する。