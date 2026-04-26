サービス名 対象アプリ 開始時期 特長

au Starlink Direct SOSセンター ・auナビウォーク

・auカーナビ

（KDDI提供） 2026年5月下旬予定 ・緊急通報受理機関との接続

・au Starlink Directを利用している人なら誰でもSOS発報が可能（ドライブやキャンプといった日常アウトドアにおけるSOS）

・家族の安心ナビ

（KDDI提供）

・ヤマレコ

（ヤマレコ提供） 2026年夏頃予定

マリンコンパス

衛星緊急発報SOS ・マリンコンパス

（インフカム提供） 2026年夏頃予定 ・海上のプロによる緊急対応と海上保安庁への通報（マリンアクティビティ・レジャー時の海上SOS）