プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」が26日、公式サイトを更新。クリエイター部門に所属するファン太を同日付で退団処分とすることを発表した。複数の女性との間で不貞行為を行っていたことが発覚したため。ファン太も自身のSNSを通じて謝罪し、無期限活動休止を発表した。

公式サイトで「この度 CREATOR部門所属のファン太を、本日 (2026年4月26日) 付けで退団処分とすることとしましたので、ご報告いたします」と発表。

一連の経緯について「外部からの連絡を受け、ファン太及び関係者にヒアリングを実施したところ、 ファン太がこれまでに複数名との女性との間で、不貞行為を行っていたことが認められました」と説明した。

続けて「弊社は日頃より、ZETA DIVISIONの所属メンバーに対して、高い倫理観及び社会規範 の遵守を求めており、ファン太を含めて、それを徹底するための研修も実施してまいりました」とし、「しかしながら、今回判明したファン太の一連の行動は、上記のルールに反するものであり、 ZETA DIVISION を応援するファンその他の皆様や、他の所属メンバーに対す る影響に鑑みても、その程度は重大であると判断しました」とした。

ファン太も自身のXに謝罪文を掲載。「自分のあまりにも身勝手な行動であり、何よりも大切にすべき家族に対して、また、関係のあった女性の方に対して、きわめて不誠実な行動であったと痛感しております」とした。

そして、ZETA DIVISION退団とともに「本日より無期限で休止させていただきます」と活動休止を発表。「今後は、一人の夫として、一人の父親として、家族と向き合うこと、ご迷惑をおかけした皆さまに対して向き合うことに全ての時間を捧げます。失った信頼が元に戻るとは思っていませんが、一生をかけて、家族に対して償いを続けていく覚悟です」とつづった。

ファン太は、2024年3月にZETA DIVISIONに加入。ストリーマーとして声真似ゲーム実況で人気を博している。