不倫された側が「当然もらえる」と思いがちな慰謝料。しかし現実には、調査費用・弁護士費用を差し引くと手元に残るのは50万〜100万円ということも珍しくない。さらに証拠が不十分なまま問い詰めてしまえば、慰謝料ゼロどころか逆に婚姻費用を止められるリスクさえある。不倫解決カウンセラーの河村陽子氏に、経済的損失を最小化するための出口戦略と、50〜60代に急増する不倫相談の実態を聞いた。みんかぶマガ