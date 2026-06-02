6月1日、国会内で保守系政治団体「創生党」の設立記者会見が行われた。党の代表を務めるのは、’24年に週刊文春で“パパ活”が報じられた、宮沢博行元衆院議員（51）だ。「宮沢氏は東大法学部卒業後、地元・磐田市議などを経て、’12年の衆院選で初当選。旧安倍派に所属し、防衛副大臣などを歴任しました。女性問題をめぐっては、新型コロナ禍で緊急事態宣言が発せられた’21年、妻子ある身でありながら、出会い系カフェで知り合っ