伊賀流忍者の里として知られる三重県伊賀市。その街のトップ・稲森稔尚市長が4日、突然の会見を開きました。 ■「一切ございません」週刊誌の不倫報道を完全否定 伊賀市の稲森市長：「私の私生活に関する一部週刊誌報道につきまして、心からお詫び申し上げたいと思います」稲森市長が津市議の女性と、彼女の後援会事務所であるアパートで複数回密会をし「不倫関係にある」と、週刊文春オンラインが報じたのです