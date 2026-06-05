週刊誌で津市の女性市議会議員との不倫が報じられた三重県伊賀市の稲森稔尚市長が4日、記者会見を開き、不倫関係を否定しました。稲森市長は「市民や市職員、家族に多大な心配をかけたことを心からおわびしたい」と謝罪したうえで「報道にあるような不貞行為の事実は一切ない」と述べました。一方で、女性市議が事務所としているアパートで10回程度会っていたことは認め「大変軽率だった」と説明しました。稲森市長は週刊誌の報道