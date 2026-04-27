4月26日 発表 GANYMEDEのプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は4月26日、CREATOR部門に所属するストリーマーのファン太さんを退団処分としたことを明らかにした。 ファン太さんは主にTwitchでの配信をしているストリーマーで、自身のチャンネルには30万人以上のフォロワーが存在する。様々なイベントへの出演も行なっていた。 退団の経緯としては、ファ