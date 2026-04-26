香港メディアの香港01によると、台湾人女性が日本のホテルで撮影しSNSに投稿した動画が物議を醸した。

この女性が日本のホテルの部屋で昼寝をしていたところ、客室清掃員がドアチャイムを鳴らした。女性は疲れていて起き上がるのが面倒だったので反応しなかった。すると、客室清掃員の男性が部屋に入ってきて清掃が必要かと尋ねた。女性は「疲れていて動けないので、どうぞ清掃してください」と答え、ベットに横にながら清掃の様子を見守った。

女性がその過程を撮影した動画をSNS上で共有すると、「客室清掃員と言っても異性を部屋に入れるなんて危険すぎる」「まず部屋から出てもらって、30分か1時間後に清掃に来てもらうよう頼むのが普通だ」との声が寄せられたという。

また「マレーシアのホテルの部屋でシャワーを浴びていたら、突然客室清掃員が入ってきて部屋を清掃しましょうかと聞いてきて、慌ててシャワーカーテンを閉めた」「以前、ホテルの部屋で下着姿でいたら、ごみ回収のスタッフが入ってきてとても恥ずかしい思いをした」などのコメントも寄せられたという。（翻訳・編集/柳川）