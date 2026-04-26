――――――――――――――――――― 4月27日 (月) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合 (1日目)

★権利付き最終日

・2月景気動向指数[改定値] (14:00)

・3月外食売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ベトナム、南アフリカ市場休場

・中国1-3月工業企業利益 (10:30)

・ドイツ5月Gfk消費者信頼感 (15:00)

・米国2年国債入札

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]ベライゾン・コミュニケーションズ 、ニューコア

◆新規上場、市場変更 など

〇農業総合研究所 <3541> [東証Ｇ]：上場廃止

〇三菱ロジスネクスト <7105> [東証Ｓ]：上場廃止

〇フレンドリー <8209> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月28日 (火) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表

★3月完全失業率 (8:30)

★3月有効求人倍率 (8:30)

★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)

・経済・物価情勢の展望 (展望レポート)

・社民党大会 (都内、～29日)

◆国際経済ｅｔｃ

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目

・米国2月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国2月FHFA住宅価格指数 (22:00)

★米国4月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国4月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]ビザ 、コカ・コーラ 、TモバイルUS 、スターバックス 、ユナイテッドパーセルサービス 、ゼネラル・モーターズ 、テラダイン 、ロビンフッド・マーケッツ /[英]BP 、バークレイズ /[欧]NXPセミコンダクターズ 、スポティファイ・テクノロジー 、エアバス

◆新規上場、市場変更 など

〇ＢＢＤイニシアティブ <5259> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月29日 (水) ――

◆国内経済

★国内市場休場 (昭和の日)

・春の叙勲・褒章、外国人叙勲発表

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏3月マネーサプライM3 (17:00)

・ユーロ圏4月消費者信頼感[確報値] (18:00)

・ユーロ圏4月景況感指数 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・ドイツ4月消費者物価指数 (21:00)

★米国2月住宅着工件数 (21:30)

★米国3月住宅着工件数 (21:30)

・米国2月住宅建築許可件数 (21:30)

・米国3月住宅建築許可件数 (21:30)

・米国3月耐久財受注 (21:30)

・米国3月卸売在庫 (21:30)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (30日3:00)

★パウエルFRB (米連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (30日3:30)

・カナダ中銀が政策金利を発表

・ブラジル中銀が政策金利を発表

・タイ中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]★アルファベット 、★マイクロソフト 、★アマゾン・ドット・コム 、★メタ・プラットフォームズ 、アッヴィ 、アンフェノール 、クアルコム 、オートマチック・データ・プロセシング 、フォード・モーター /[英]アストラゼネカ 、GSK /[独]メルセデス・ベンツ・グループ、アディダス



――――――――――――――――――― 4月30日 (木) ――

◆国内経済

★3月鉱工業生産 (8:50)

・3月商業動態統計 (8:50)

・3月自動車輸出実績 (13:00)

・3月建機出荷 (13:00)

・4月消費動向調査 (14:00)

・3月住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・スウェーデン市場は短縮取引、ベトナム市場休場

★中国4月製造業PMI (10:30)

・中国4月非製造業PMI (10:30)

・中国4月RatingDog製造業PMI (10:45)

・ドイツ4月失業率 (16:55)

・ドイツ1-3月期GDP (17:00)

・ユーロ圏1-3月期GDP (18:00)

・ユーロ圏4月消費者物価指数 (18:00)

・ユーロ圏3月失業率 (18:00)

★イングランド銀行 (BOE) が政策金利を発表 (20:00)

★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (21:15)

★米国1-3月期GDP (21:30)

★米国3月個人所得 (21:30)

★米国3月個人消費支出 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国1-3月期雇用コスト指数 (21:30)

★ラガルドECB総裁が記者会見 (21:45)

・米国4月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

★米国2月コンファレンスボード景気先行指数 (23:00)

★米国3月コンファレンスボード景気先行指数 (23:00)

【海外決算】

[米]★アップル 、イーライ・リリー 、マスターカード 、キャタピラー 、メルク 、アムジェン 、サンディスク 、ウエスタン・デジタル 、ストライカー 、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ /[独]フォルクスワーゲン/[韓]サムスン電子

◆新規上場、市場変更 など

〇グロービング <277A> ：東証Ｇ→東証Ｐ



――――――――――――――――――― 5月 1日 (金) ――

◆国内経済

・4月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・4月新車販売 (14:00)

・4月軽自動車販売 (14:00)

・改正金融商品取引法施行

・10年物価連動国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・中国、香港、台湾、ドイツ、フランス、イタリア、スイス、インド、インドネシア、シンガポール、タイ、トルコ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ブラジル、メキシコ、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、南アフリカ市場休場 (レイバー・デー)

・米国4月製造業PMI[確報値] (22:45)

★米国4月ISM製造業景気指数 (23:00)

【海外決算】

[米]エクソン・モービル 、シェブロン 、リンデ

◆新規上場、市場変更 など

〇ＡＢホテル <6565> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 5月 2日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 5月 3日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・アジア開発銀行 (ADB) 年次総会 (ウズベキスタン・サマルカンド、～6日)



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