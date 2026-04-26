2025年度「1番売れたミニバン」に反響

2025年度（2025年4月から2026年3月）の日本自動車販売協会連合会の発表する乗用車ブランド通称名別順位（軽自動車除く）において、トヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」が10万5364台を記録しました。

全体としては4位、ミニバンとしては最も売れたモデルとなっています。そんなシエンタには現在、販売店にどのような声が寄せられているのでしょうか。

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シエンタは、2003年に「小粋でユースフルな7人乗り」というテーマを掲げて誕生しました。

取り回しの良いコンパクトな車体サイズでありながら、広々とした室内空間とミニバンの実用性が両立されたモデルです。

現行モデルは、2022年8月に登場した3代目です。「さらに次の10年を見据えたコンパクトカー」として開発され、TNGAプラットフォーム（GA-B）を採用。高いボディ剛性と静粛性に加え、接地感のあるフラットな走行性能を実現しました。

ボディサイズは全長4260mm×全幅1695mm×全高1695-1715mm、ホイールベース2750mmです。

エクステリアでは、「シカクマル」を基調としたシルエットにより、広い室内とコンパクトな取り回しの良さを両立しています。水平なベルトラインと大きな窓が優れた視界を確保し、サイドのプロテクションモールが道具感を演出する、機能的で愛らしいデザインです。

インテリアでもシカクマルをモチーフにした愛着のわくデザインが特徴です。水平基調の布製パネルが開放感と見切りの良さを両立し、遊び心あるピクトグラムが収納を彩ります。内装色はブラックやカーキなど、心地よさを追求した全3色が揃っています。

パワートレインは、1.5リッター直列3気筒のダイナミックフォースエンジンを採用したハイブリッド車とガソリン車の2種類が設定されています。

駆動方式は2WDに加え、降雪時などの安心感を高める電気式4輪駆動システム「E-Four」が用意されています。

一方のガソリン車には、力強い走りを実現する「M15A-FKS」エンジンに、10速シーケンシャルシフトマチックを備えた「Direct Shift-CVT」が組み合わされました。

燃費はXグレードの2WDのハイブリッド車（5人乗り）でWLTCモード走行燃費28.4km／Lを達成しています。

直近では2025年8月には一部改良が実施され、商品力が向上しました。電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能が全グレードに標準装備されたほか、トヨタブランド初となるブレーキホールドの設定維持機能が追加されています。

また、安全面では、先行車の停止に合わせて自車も停止状態を保持する機能や、ドライバー異常時対応システムが全車に標準装備されました。

さらに、同日にはモデリスタと共同開発したコンプリートカー「JUNO（ジュノ）」も発売されました。

2人乗り仕様の4ナンバー登録車で、後席部分にベースモジュールやワークテーブルといった着脱可能な家具モジュール（積載物扱い）を組み合わせることで、車内をカフェやワークスペースのような「持ち運べる部屋」のように変えられるモデルです。

価格（消費税込）は、エントリーグレードのX（ガソリン車・2WD・5人乗り）で207万7900円から、コンプリートカーのJUNOは365万4200円からの設定となっています。

そんなシエンタですが、販売店では現在どのような反響があるのでしょうか。

トヨタの販売店スタッフは次のように話します。

「シエンタは常にオーダーが入る売れ筋モデルです。

標準モデルのシエンタについては、『コンパクトミニバンといえばシエンタだよね』といった長年のネームバリューを評価されるお客様が多いです。また、30代〜40代の共働きをしながら子育てを行っている方々に人気な印象があります。

『小回りがきくし、かわいいデザインで好き』『夫婦どちらも運転をすることが多いので安全性能や運転のしやすさを重視する』といった理由から選ばれています。

ほかには、『なかなか最近は家計周りの事情が厳しいので、ミニバンでも燃費の良いモデルがいい』との昨今の金銭事情にも寄り添う形でも支持を頂いています」

また、2025年に追加されたJUNOについても一定の関心が寄せられているようです。

「発売から約8か月が経過しますが、30代〜50代のフリーランスで仕事をされている方や仕事の場所を選ばない方々とお話をさせて頂くことが多いです。

『仕事から自分の趣味にシームレスに移行できるところがいい』『同じとこで仕事をし続けているとどこかアイデアが似通ってしまうので、好きに移動しながら第2の仕事部屋として使いたい』などのお声も頂きます。

JUNOに関しましては、ニーズは限定的になりますがマッチする方からは重宝されている印象です」

日本の家族の生活に寄り添い、進化を続けるシエンタ。利便性と経済性を高次元で両立したパッケージングが、多くのユーザーから支持され続けている理由といえるでしょう。