人気声優の上坂すみれさん（34）が2026年4月17日、自身のインスタグラムを更新。透明感あふれる制服コーデを披露した。

「フォロワーさまが60万人になりました！」

上坂さんは、ボルドーのジャケットとチェック柄プリーツスカートにネクタイを合わせた制服風コーデやメガネをかけたアップショットなど9枚の写真を投稿した。「なんとInstagramのフォロワーさまが60万人になりました！」と報告し、「うわあ！めでたーい！皆さま、ありがとうございます〜っ！」と感謝の言葉を添えていた。

「基本的にげつようびときんようびをお知らせしつつ、何よりもあなたさまのすこやかを願って投稿しております！」とつづり、「これからも日常のかたわらに上坂さんのアカウントを添えてくださったら大変うれしいです！」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ボルドーのジャケットとチェック柄のミニ丈プリーツスカートを着用。本を片手に振り返り、凛とした表情をみせていた。2枚目では、足元にはハイソックスとローファーを合わせた全身ショットを披露した。7枚目では、椅子と積み重なった本の横にしゃがみ込み、メガネを片手にカメラ目線で写っていた。8枚目では、メガネをかけた姿を披露していた。

この投稿には、「とても似合ってます」「制服最高です」「かっこいい！！！」「魅力が増殖中ですね」「かわいい！！」といったコメントが寄せられていた。