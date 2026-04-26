パンサー尾形の妻、夫･尾形の“化け物級体力”に驚き
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが23日、オフィシャルブログを更新。尾形の驚異的な体力についてつづり、反響を呼んでいる。
あいさんのブログは、８歳の娘・さくらちゃんや愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、あいさんは「パパは凄いや」と題してブログを更新すると、「今日もパパは５時起きでお仕事へ！」と報告。日々のハードな生活ぶりについて「肉体労働のパパ」「朝から夜まで行動していて」と明かし、「パパの体力 どうなってんの」と驚きと疑問をつづった。
さらに、４月27日に49歳を迎える尾形について「身体能力ももちろんなんだけど体力が本当に凄い」と称賛し、「パパのスケジュールを１週間こなしたら私間違いなく倒れちゃう。笑」 と率直な思いを吐露。休みの日でも「だめだ！一日終わっちゃう！」と動き出し、走りに行く様子なども明かした。
また、「パパにとってのリフレッシュは週６.７のサウナ」としながらも、「まず朝から仕事して、サウナまで辿りつかない、、、笑」とその行動力に言及。「化け物じゃん」とユーモアを交えて語った。
最後は「尊敬するしさくちゃんに継いでほしい切実に」と娘への思いとともに、「やはり学生時代から部活で培った 日々って絶対大きいよね！」と尾形への尊敬の思いをにじませ、 尾形が愛犬と触れ合う様子や自宅のベランダでくつろぐ姿を添えてブログを締めくくった。
この投稿にファンから「いつも尾形さんに元気もらってる」「大将の体力の源は、家族だよ」「世の中のお父さんは凄いですよね」「愛ちゃん何いて!!サクちゃんがいて!!ミクちゃん何いる!! どれも一つとして欠けてはならない大将の宝物!!」「みえないね！」などの声が寄せられている。
あいさんのブログは、８歳の娘・さくらちゃんや愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、あいさんは「パパは凄いや」と題してブログを更新すると、「今日もパパは５時起きでお仕事へ！」と報告。日々のハードな生活ぶりについて「肉体労働のパパ」「朝から夜まで行動していて」と明かし、「パパの体力 どうなってんの」と驚きと疑問をつづった。
また、「パパにとってのリフレッシュは週６.７のサウナ」としながらも、「まず朝から仕事して、サウナまで辿りつかない、、、笑」とその行動力に言及。「化け物じゃん」とユーモアを交えて語った。
最後は「尊敬するしさくちゃんに継いでほしい切実に」と娘への思いとともに、「やはり学生時代から部活で培った 日々って絶対大きいよね！」と尾形への尊敬の思いをにじませ、 尾形が愛犬と触れ合う様子や自宅のベランダでくつろぐ姿を添えてブログを締めくくった。
この投稿にファンから「いつも尾形さんに元気もらってる」「大将の体力の源は、家族だよ」「世の中のお父さんは凄いですよね」「愛ちゃん何いて!!サクちゃんがいて!!ミクちゃん何いる!! どれも一つとして欠けてはならない大将の宝物!!」「みえないね！」などの声が寄せられている。