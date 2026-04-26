10ギガ回線なのに遅い人必見！速度爆上がりの絶対買うべきWi-Fiルーター2選
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YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「爆速10ギガ！おすすめWi-Fiルーター2選#wifiルーター #10ギガ #wifi #tplink #archerBE805#archerBE450」と題した動画を公開した。動画では、10ギガ回線を導入したにもかかわらず速度が遅いと感じているユーザーに向け、その原因がWi-Fiルーターにある可能性を指摘し、目的別に厳選したおすすめの2機種を紹介している。
ネコさや氏は、まず「とにかく性能重視ならコレ」として「TP-Link製 Archer BE805」を取り上げる。スタイリッシュで縦長の黒い筐体が特徴の同機は、最新規格のWi-Fi 7に対応し、混雑しにくい6GHz帯に加えてWANとLANの両方に10ギガポートを備えているため、回線の速度を最大限に活かせると解説。夜の混み合う時間帯である20時半に行った通信速度のテストでは、下り3.2Gbpsという驚異的な結果を記録した。さらに、10本の内蔵アンテナにより、これまで電波が弱かったお風呂場でも680Mbpsの速度が安定して出るようになったと、その広範囲なカバー力を高く評価している。
続いて、「とにかくコスパ重視ならコレ」として「TP-Link製 Archer BE450」を紹介する。こちらは丸みを帯びたコンパクトなデザインで、同じくWi-Fi 7に対応しており、10ギガと2.5ギガのポートを1つずつ搭載している。下り2.5Gbpsという「文句なしの速度」を記録し、約130GBの大容量ゲームのダウンロードも約20分で完了したと実用性の高さをアピール。「そこまでハイスペックはいらない人にちょうどいい」と語り、複数台の同時接続でも快適に動作する点を強みとして挙げた。
動画の最後では、10ギガ回線の真価を発揮させるには、それぞれの用途や求めるスペックに合ったルーター選びが不可欠であると再確認。性能を妥協したくない人は「Archer BE805」、コストパフォーマンスを優先したい人は「Archer BE450」を選ぶのが正解だと結論付け、自身の環境に最適な1台を見つけるよう視聴者のルーター選びを後押ししている。
ネコさや氏は、まず「とにかく性能重視ならコレ」として「TP-Link製 Archer BE805」を取り上げる。スタイリッシュで縦長の黒い筐体が特徴の同機は、最新規格のWi-Fi 7に対応し、混雑しにくい6GHz帯に加えてWANとLANの両方に10ギガポートを備えているため、回線の速度を最大限に活かせると解説。夜の混み合う時間帯である20時半に行った通信速度のテストでは、下り3.2Gbpsという驚異的な結果を記録した。さらに、10本の内蔵アンテナにより、これまで電波が弱かったお風呂場でも680Mbpsの速度が安定して出るようになったと、その広範囲なカバー力を高く評価している。
続いて、「とにかくコスパ重視ならコレ」として「TP-Link製 Archer BE450」を紹介する。こちらは丸みを帯びたコンパクトなデザインで、同じくWi-Fi 7に対応しており、10ギガと2.5ギガのポートを1つずつ搭載している。下り2.5Gbpsという「文句なしの速度」を記録し、約130GBの大容量ゲームのダウンロードも約20分で完了したと実用性の高さをアピール。「そこまでハイスペックはいらない人にちょうどいい」と語り、複数台の同時接続でも快適に動作する点を強みとして挙げた。
動画の最後では、10ギガ回線の真価を発揮させるには、それぞれの用途や求めるスペックに合ったルーター選びが不可欠であると再確認。性能を妥協したくない人は「Archer BE805」、コストパフォーマンスを優先したい人は「Archer BE450」を選ぶのが正解だと結論付け、自身の環境に最適な1台を見つけるよう視聴者のルーター選びを後押ししている。
YouTubeの動画内容
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