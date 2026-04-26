「全部面白すぎる」キンタロー。、新作ものまね姿でラップを披露！ 「本人かと思った！」「さすがです」
「全部面白すぎる」キンタロー。、新作ものまね姿でラップを披露！ 「本人かと思った！」「さすがです」
お笑い芸人のキンタロー。さんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。新作ものまね姿を披露しました。
【写真】キンタロー。、新作ものまね姿を披露！
「とても美しく面白かったです!!」キンタロー。さんは「ものまね紅白歌合戦春にて ちゃんみな先生の NGを初披露する事に成功しました みんな！ ちゃんとみてた？？ ありがとうございました」とつづり、1枚の写真を投稿。25日の夜にフジテレビ系で放送された『爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル』で披露した、ラッパーでアーティストのちゃんみなさんに扮した新作ものまね姿を披露しています。
この投稿に視聴者からは「面白かったー笑」「とても美しく面白かったです!!」「本人かと思った！」「爆笑頂きました」「最高に面白かったです」などの声が寄せられています。
「顔、体のライン、動き。全部面白すぎる」同日の別投稿では、ちゃんみなさんのものまね姿でダンサーに囲まれ、見事なラップとダンスを披露する動画を披露しています。ファンからは「後ろの子たち、よく付き合ってくれたね笑」「本人かと思いました」「顔、体のライン、動き。全部面白すぎる」「吹いた！」「さすがです」など称賛の声が寄せられています。(文:福島 ゆき)
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