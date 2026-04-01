トッテナムが2026年＆新体制初白星！…降格圏脱出ならずも16戦ぶり勝利で逆転残留へ望み

スパーズがとうとう先制⚪️



コーナーキックのこぼれを

リシャーリソンが拾う



最後はファーで待つ #ジョアン・パリーニャ 🔥



残留争いにこちらも大きな得点に！



🏆プレミアリーグ第34節

⚔️ ウォルヴァーハンプトン v トッテナム・ホットスパー

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