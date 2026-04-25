全長4.6mサイズに高性能V6エンジン搭載！

アルファロメオの「クアドリフォリオ（四つ葉のクローバー）」というバッジは、1923年のタルガ・フローリオ優勝を機に生まれた、レーシングカーの幸運のシンボルです。

以来100年以上にわたり、アルファロメオのラインナップの中で最もパワフルなモデルにのみ与えられてきました。そのバッジを現代のスポーツセダンで受け継ぐのが「ジュリア クアドリフォリオ」です。

【画像】超カッコいい！ これが「スカイライン」より“ちょい小さいサイズ”の「“後輪駆動”セダン」です！ 画像で見る（43枚）

現行モデルは、2015年6月に世界初公開されたジュリアのフラッグシップとして登場。日本では2017年10月に発売されました。姉妹車として、同じパワートレインを搭載するSUV「ステルヴィオ クアドリフォリオ」があります。

ボディサイズは全長4635mm×全幅1865mm×全高1435mm、ホイールベース2820mmとなっており、日本を代表するスポーツセダンの日産「スカイライン」（全長4810mm×全幅1820mm×全高1440mm）やレクサス「IS」（全長4720mm×全幅1840mm×全高1435mm）よりも全長が短く、日本の道路事情でも扱いやすいサイズに収まっています。

低く構えた流麗なシルエットに、専用のフロントバンパーとサイドスカート、大型リアディフューザーが与えられ、通常のジュリアとは一線を画す存在感を放ちます。アルミやカーボンなどの軽量素材を多用し、徹底した軽量化が図られています。

パワーユニットは、総アルミニウム製の2.9リッターV6ツインターボエンジン。最高出力510ps・最大トルク600Nmを発生し、8速ATと組み合わされます。FR（後輪駆動）レイアウトで0-100km／h加速3.9秒、最高速度307km／hというスペックは、ライバルのBMW「M3」やメルセデスAMG「C63」と堂々と渡り合える実力です。

なお、気筒休止システムも備え、高性能と効率性を両立しています。WLTCモード燃費は11.4km／Lです。

2023年11月の仕様変更では、クアドリフォリオとして初めて機械式リミテッドスリップデファレンシャル（LSD）を搭載。コーナーの立ち上がりで後輪左右のトルクを精密に制御し、スポーツ走行時のコントロール性と安定性がさらに高められました。

あわせて12.3インチのデジタルクラスターメーターを採用し、クアドリフォリオ専用の「レース」表示モードも追加されています。

2024年11月には、長年のファンの要望に応え、左ハンドル仕様を対象としたカスタマイズプログラム「デザイン ユア クアドリフォリオ」も日本で実施されました。ボディカラーやインテリアを好みに合わせて選べる特別プログラムです。

現在の標準モデルは「クアドリフォリオ」の1本立てで、価格（消費税込）は1387万円です。なお限定車としては、2025年にアクラポビッチ製エキゾーストシステムで520psへと出力を高めた「クアドリフォリオ エストレマ」（1447万円・46台限定）が登場したほか、2026年3月には「クアドリフォリオ コレッツィオーネ」（1963万円）も発表されました。

1387万円という価格は決して安くはありませんが、V6ツインターボFRスポーツセダンとして見ると、クアドリフォリオはきわめて希少な選択肢です。アルファロメオが100年以上かけて磨き上げてきた走りの哲学を、最も純粋な形で体現した一台といえるでしょう。