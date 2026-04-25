子犬の尊すぎるお出迎えがSNSで話題です。玄関を開けると飼い主さんの元へ猛ダッシュ…！全犬好きさんがニンマリしてしまう光景は驚異の1447万回再生を突破。「終電逃しても走って帰るわ」「可愛すぎて泣きそう」「天使…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：帰宅時、玄関のドアを開けると『子犬』が走ってきて…半端なく尊い『熱烈歓迎』】

帰宅し玄関のドアを開けると…

TikTokアカウント「teo_juno」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザー「テオ」くんが子犬だったころのお姿。この日、帰宅して玄関のドアを開けた瞬間、部屋の奥から小さな影が一直線にダッシュ…！コロコロ転がるように走ってきたのはテオくんです。

短めの手足を一生懸命動かし、耳をぴょこぴょこ揺らしながらの全力疾走は、もはや反則級の可愛さ。『テオ、ただいま～！』飼い主さんの声に、いっそうスピードが増したようにも思えます。一刻も早く「おかえり」が言いたくてたまらないのでしょう。

尊すぎるお出迎えに悶絶♡

飼い主さんの元へ到達すると、勢いそのままにゴロン！と転がりお腹を見せてお出迎え！会えなかった時間を取り戻そうとするかのように、「キュ～ンキュゥン！」と鳴きながら感情が爆発する姿は『いじらしい』以外に言葉がありません…！

テオくんの熱烈なお出迎えが待っていると思うと、どんなに疲れた日でも帰る理由はそれだけで十分。むしろ早く会いたくて急ぎ足になってしまいますね。テオくんの飾り気のない純粋無垢な『おかえり』は、多くの人を笑顔にさせたのでした♡

この投稿には「可愛すぎてむり」「こんな風にお迎えされたい…」「帰らない日はない！」など、多くのコメントが寄せられています。

散歩中、大好きなおじさんに遭遇！

成長したテオくんの微笑ましいお散歩シーンもご紹介！この日もいつものように散歩中、急にキュンキュンと鳴き始めたテオくん。すると前方に姿を現したのはガードマンのおじさん…！

おじさんの前にちょこんとお座りしたテオくんは、撫でてもらうことが前提のお姿。もちろんナデナデしてもらいご機嫌で散歩を再開したといいます。歩きながら飼い主さんの顔を見上げたテオくん、『やったね！』とご満悦だったとか。ガードマンのおじさんも仕事中の癒しになったことは間違いないでしょう…！

TikTokアカウント「teo_juno」には、テオくんと妹犬ジュノちゃんの微笑ましい日常が投稿されています。成長したテオくんのお出迎えシリーズもぜひご覧ください♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「teo_juno」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております