幸せすぎる「かくれんぼ」の一部始終が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で111万9000回再生を突破し、「可愛くてしょうがない」「健気すぎて微笑ましい」「ずっとニコニコして見てしまったw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『絶対に見つからない場所』に隠れて、大型犬たちの名前を呼んだ結果→必死に探して…発見した瞬間の『反応』】

大型犬とかくれんぼ

TikTokアカウント「santa_goldenretriever」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『サンタ』ちゃん、セントバーナード・ラブラドールレトリバー・チャウチャウのミックス『クララ』ちゃんとの日常を紹介しています。

今回、投稿主さんは、2頭と「かくれんぼ」をすることにしたそうです。以前もしたことがあったものの、すぐに見つかってしまったとか。そこで、今回は、押し入れの上段に隠れることにしたといいます。

押し入れの扉は全開にしたため、人間目線では一目瞭然。しかし、わんこたちの目線からは、なかなか視界に入らない場所でした。

ニオイはするのに見つからない

さっそく2頭が部屋に入りますが、やはり視界に入らない様子。押し入れまで行ってクンクンしては、「？」と口を結んでウロウロしていたそうです。投稿主さんのニオイはするものの、棚の上までは見えずに困惑していたのかもしれません。

押し入れを諦めた2頭は、ベッドの中に潜ってみたり、別の部屋に移動したり、必死に投稿主さんを探し回っていたといいます。

わんこの名前を呼んでみたら…

2頭が再びベッドに登ったとき、自分たちの名前を呼ぶ投稿主さんの声が！声のする方を見上げてみると、やっと投稿主さんが視界に入ってきたのでした。見つけた瞬間、クララちゃんは綺麗な2度見をしたそうです。

サンタちゃんも、すぐに投稿主さんの居場所に気づきました。ベッドから降りた2頭は、尻尾をブンブン振りながら押し入れの方へ…。競い合うように投稿主さんに抱き着き、再会を喜んでいたといいます。

投稿主さんを必死に探す姿も、見つけたときの笑顔も、すべてが健気で愛おしいサンタちゃん＆クララちゃんなのでした♡

この投稿には「キョロキョロ一生懸命探すの愛おしい」「普段から可愛がってるんやろな～」「めっちゃ幸せなかくれんぼだった」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「santa_goldenretriever」には、サンタちゃん＆クララちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「santa_goldenretriever」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。