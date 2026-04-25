社員が余命３ヶ月を打ち明け…。大手企業の上司＆部下が心打つ神対応＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』の放送が、4月24日（金）にスタートした。

第1話では、大手ゼネコンで働く主人公・高坂葵（白洲迅）が、突然“余命３ヶ月”を告げられる展開に。

葵は会社に迷惑をかけまいと動き始めるが、上司や部下は温かな言葉をかけて…。主人公が絶望的な状況に立たされるなか、胸を打つ展開が描かれた。

【映像】主人公が会社に自身の病状を打ち明け…

◆「俺、全部なんて引き継ぎませんから」

大手ゼネコン「帝央建設」でエリート建築士として活躍している葵。

プライベートでは、妻・美月（桜井日奈子）と5歳の息子・蓮（小野晄士朗）とともに幸せに暮らし、充実した日々を過ごしていた。

しかし、多忙を理由にスルーし続けていた健康診断の再検査を受けた葵には、悪性腫瘍があることが判明。医師から「余命は約３ヶ月。長くて半年」と告げられてしまう。

葵は、上司の野田（内藤聖羽）に自身の状態について伝え、「投薬の曜日を決めて、なるべく迷惑がかからないようにする」と話す。すると野田はすかさず、「高坂、迷惑じゃないから。絶対辞めるな！」と熱く伝え、葵はこの言葉に目を潤ませた。

さらにその後、葵は後輩の岩崎一樹（庄司浩平）にも自身の病状を伝え、「申し訳ないんだけど、岩崎には俺がいなくなる前提で、早くひとり立ちできるように教えていく」と話した。

すると岩崎は、「なんでそんな簡単に受け入れてるんですか。病気のことも、仕事のことも」と葵の話を遮り、「高坂さんはそれでいいんですか！」と訴える。

そして岩崎は、「俺、全部なんて引き継ぎませんから。これからも頼るし、迷惑かけます。だから高坂さんも俺に迷惑かけてください」と告げ、自身の未来を諦めていた葵を熱く励ました。

主人公が余命宣告を受ける悲痛なストーリーの本作だが、だからこそ、そこから描かれる周囲の人々の温かさが染みる展開となっていた。