木下優樹菜、水着姿でサウナ満喫 家族の姿も 「本当に美人すぎる」
木下優樹菜が23日にInstagramを更新。家族で過ごす旅先でのオフショットを多数公開した。
【写真】木下優樹菜、“水着”でサウナ満喫
2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と結婚、2児の母にとなり、2019年に離婚している木下。SNSには娘との仲睦まじい姿を度々投稿している。
1週間前の投稿より、千葉県勝浦市にある宿泊施設「and RIVER 勝浦」を訪れた模様を公開している木下。この日も、家族と過ごすオフショットを公開している。複数公開されている写真には、水着姿でサウナを満喫する様子や、家族と笑顔でくつろぐ姿が収められている。投稿の中で木下は「はぁ夜も朝も気持ちかった〜近くの新鮮なお魚買って 夕飯も自分たちで楽しかったなぁ」と振り返っている。
水着姿を披露した彼女の投稿にファンからは「Beautifulスタイル」「とてもオシャレでかわいい」「本当に美人すぎる」といった声が寄せられている。
引用：「木下優樹菜」Instagram（＠yukina1204xoxo）
【写真】木下優樹菜、“水着”でサウナ満喫
2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と結婚、2児の母にとなり、2019年に離婚している木下。SNSには娘との仲睦まじい姿を度々投稿している。
1週間前の投稿より、千葉県勝浦市にある宿泊施設「and RIVER 勝浦」を訪れた模様を公開している木下。この日も、家族と過ごすオフショットを公開している。複数公開されている写真には、水着姿でサウナを満喫する様子や、家族と笑顔でくつろぐ姿が収められている。投稿の中で木下は「はぁ夜も朝も気持ちかった〜近くの新鮮なお魚買って 夕飯も自分たちで楽しかったなぁ」と振り返っている。
水着姿を披露した彼女の投稿にファンからは「Beautifulスタイル」「とてもオシャレでかわいい」「本当に美人すぎる」といった声が寄せられている。
引用：「木下優樹菜」Instagram（＠yukina1204xoxo）