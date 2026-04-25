新年度がスタートしてから、まもなく1カ月。元乃木坂46で女優の生駒里奈（30）、タレントの王林（28）、女優の加藤小夏（26）など多くのタレントが、事務所を移籍して4月から新たなスタートを切った。そのうちの1人が速水もこみち（41）だ。

3月末、速水はデビュー以来20年以上所属した大手芸能事務所・研音を退所し、グラビアアイドルの篠崎愛（34）や、元飛び込み日本代表の馬淵優佳（31）が所属する芸能事務所に移籍した。

‘02年にテレビドラマ『逮捕しちゃうぞ』（テレビ朝日系）でデビューした速水は、‘05年のドラマ『ごくせん』第2シリーズでブレイク。

俳優だけでなく、タレントとしての顔も。趣味の料理を活かし、‘11年から情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）内の企画『MOCO’Sキッチン』で8年間に渡って料理を披露し、速水が豪快にオリーブオイルを使う姿がたびたび話題になった。

移籍に際して、妻の平山あや（42）が、自身のInstagramに速水の写真を投稿し、《これから新たな景色がたくさん見れるように 私もサポートできるように頑張るよ！ 色々あると思うけど一緒に頑張ろう みなさんどうぞ 速水もこみちの 応援よろしくお願いします》と綴っていた。

平山が表立って速水を支援するのには理由が。

「速水さんが新たに所属した事務所の社長は、妻の平山あやさん（42）の元マネージャーです。‘01年に大手芸能事務所に入社した元マネージャーが初めて担当したのが平山さんだったそうです。

元マネージャーは‘19年に大手芸能事務所を辞めて‘20年に事務所を設立していました。今回のもこみちさんの移籍も、この時の繋がりがあったからでしょう」（芸能関係者）

’24年8月に配信されたWebメディア『Esquire』のインタビューで、《結局、本質を求めていくと、人と人とのつながりになるのだと思います。人の心の芯に目掛けてメッセージを発信できたか？ それを感じてくれれば、その人も自分に心の芯からの解答をくれるのだと思います。「人と人が心から支え合ってこそ、素晴らしいクリエーションが生まれる」と信じています》と話していた速水。

リスタートの裏には、人と人との繋がりがあった――。