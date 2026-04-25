「足の親指」のチクチクは捻挫？神経障害？”痛風発作”との見分け方【医師監修】

チクチクとした痛みは痛風以外の疾患でも見られるため、正しく見極めることが重要です。神経障害や血流障害、外傷や感染症など、似た症状を持つ病気との違いを理解することで、誤った判断を防ぐことができます。本章では、主な鑑別ポイントを整理し、受診の目安についても分かりやすく解説します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

チクチク痛の鑑別診断

チクチクとした痛みは痛風以外の疾患でも起こる可能性があります。正確な診断のために、他の疾患との違いを理解しておきましょう。

神経障害や末梢循環障害との区別

足の親指やその周辺にチクチクとした痛みを感じる場合、神経障害が原因である可能性もあります。例えば、糖尿病性神経障害では、手足の先にしびれやチクチクとした異常感覚が現れることがあります。また、末梢動脈疾患では、血流が悪化することで足先に痛みやしびれを感じることがあります。これらの疾患と痛風を区別するポイントは、痛みの部位と随伴症状です。痛風では主に関節部位に痛みが集中し、腫れや熱感、発赤を伴います。一方、神経障害では広範囲にしびれが広がり、血流障害では冷感や皮膚の色調変化が見られることがあります。

外傷や感染症の可能性

足の親指の痛みは、外傷や感染症が原因であることもあります。打撲や捻挫、骨折などの外傷では、受傷時の記憶があり、痛みの発生が明確です。一方、痛風発作は明らかなきっかけなく突然始まることが多いです。感染症、特に蜂窩織炎（ほうかしきえん：皮膚の深い部分に細菌が入り込んで起こる感染症）などの皮膚軟部組織感染症では、発赤や腫れ、熱感が広範囲に広がり、発熱を伴うことがあります。痛風との鑑別が難しい場合には、血液検査で炎症マーカーや尿酸値を測定し、必要に応じて関節に溜まった液を採取する検査（関節液検査）を行うことで診断を確定します。

まとめ

痛風発作は予兆を見逃さず、早期に対応することで重症化を防ぐことができます。足の親指のチクチクとした違和感や軽い痛みは、身体からの重要なサインです。これらの症状を感じたときには、生活習慣を見直し、必要に応じて医療機関を受診することが大切です。適切な治療と日常的な予防策を継続することで、痛風発作のリスクを大幅に減らし、快適な日常生活を維持することができます。予兆を感じたら自己判断で市販薬を飲み続けるのではなく、医療機関に相談しましょう。

参考文献

厚生労働省「アルコールと高尿酸血症・痛風」

厚生労働省「高尿酸血症」

日本生活習慣病予防協会「高尿酸血症／痛風」