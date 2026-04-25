▽20分1本勝負

荒井優希、●風城ハル（15分26秒 片エビ固め）鈴芽○、遠藤有栖

※リング・ア・ベル

東京女子プロレスは24日、東京・新宿FACEで「TJPW SPRING TOUR 2026 〜NEXT DOOR〜in SHINJUKU」を開催し、インターナショナル・プリンセス王者の鈴芽が5・4後楽園ホールで挑戦を受ける風城ハルから直接勝利を挙げ、王座防衛に弾みをつけた。

今大会のメインイベントで鈴芽は遠藤有栖との「でいじーもんきー」で出陣し、荒井優希＆風城と対戦。5・4後楽園で遠藤は荒井の持つプリンセス・オブ・プリンセス王座に挑むため、両王座戦のダブル前哨戦となった。

荒井と遠藤のレスリングの攻防で開戦すると、風城は鈴芽の腕を攻めていった。荒井が鈴芽にドロップキック、ニードロップもカウントは2。「でじもん」の2人は同時に場外ダイブを敢行。リングに戻ると、荒井と遠藤がエルボーの応酬。荒井がビッグブーツを叩き込めば、遠藤はドロップキック、ネックブリーカーでお返しし、キャメルクラッチで絞め上げた。荒井がフルネルソンバスターを狙い、遠藤はエスケープするも、荒井は強引に投げ捨てた。鈴芽は風城にミカヅキ流星群、丸め込みからハチノス・エイトノット。風城はストレート・アームバーで鈴芽の腕を絞り上げた。風城が反転式ドロップキックを狙うと、瞬時に察知した鈴芽は同時にセカンドロープの反動を利してフェースクラッシャー一閃。鈴芽が低空リング・ア・ベルを風城に決めるもカット。遠藤がスーパーキックで荒井を排除すると、鈴芽はコーナーに駆け上がってフェースクラッシャー。最後はリング・ア・ベルをズバリと決めて3カウントを奪取した。

試合後、鈴芽は「色は違うけど、一緒にまたベルト持とうよ。だから後楽園ホール、私たちがまた2人でベルト持って立つところを見に来てください！」とマイク。バックステージでも「なんか不思議なのが、イッテンヨン（1月4日、後楽園）の時は本当に真逆だったんだよね。有栖がこの（インターの）ベルトを持ってて、私がプリンセス・オブ・プリンセスに挑戦して。今度こそ一緒に勝とう！ ハルの熱い気持ちにも強い思いにも負けないで絶対防衛します」とキッパリ。遠藤は「一緒に勝とう！ これはもう勝つしかないよ。私はもう見えてる。あの主人公（ラスボス）が私、冒険家に倒される未来が見えてます。だから絶対ラスボスに勝ちます！」と必勝を期した。

風城は「挑戦が決まってから、初めて鈴芽さんと前哨戦をして。直接負けちゃって、めっちゃ悔しいんですけど。でも私はまだ未完成なので、まだまだ吸収する余力がありまくっているので。あと10日ですけど、まだまだ風城は強くなれるので、5・4は絶対にベルトを巻きます」と前を向いた。