【経済指標】

【米国】

＊ミシガン大消費者信頼感指数（4月・確報値）23:00

結果 49.8

予想 48.5 速報 47.6



【カナダ】

小売売上高（2月）21:30

結果 0.7%

予想 0.9% 前回 1.2%（1.1%から修正）（前月比)

結果 0.5%

予想 0.8% 前回 1.0%（0.8%から修正）（コア・前月比)



【発言・ニュース】

米司法省、パウエル議長の刑事捜査取り下げ

米司法省は、ＦＲＢ本部ビルの経費に関するパウエル議長の刑事捜査を取り下げた。ピロ検事正が発表した。



＊トランプ大統領、ウィトコフ特使とクシュナー氏を派遣

トランプ大統領は、イランとの新たな協議に向けて今週末にウィトコフ特使とクシュナー氏をパキスタンに派遣する。バンス副大統領は現時点で出席の予定はない。イランの国会議長のガリバフ氏が参加しないため。ただし、協議が進展した場合にはバンス副大統領が向かう可能性があり。



＊イラン外相、米国の和平提案に対する新たな書面回答を提示する計画

イランのアラグチ外相は、米国の和平提案に対する新たな書面回答をパキスタンで提示する計画だと伝わった。

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