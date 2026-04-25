綾瀬はるか、大阪ファンからの質問に回答「ラブレターもらったことありますか？」
俳優の綾瀬はるか（41）が24日、大阪市内で行われた映画『人はなぜラブレターを書くのか』公開記念舞台あいさつに登場。大阪ファンの質問に答えた。
【全身ショット】素敵…二の腕あらわな華麗なワンピースで登場した綾瀬はるか
2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした当時高校生の富久信介さん。その家族のもとに20年の時を経て一通の手紙が届いたところから始まる、実話をもとにしたストーリー。当時、想いを寄せていた信介さんにラブレターを送る主人公・寺田ナズナを綾瀬が演じる。
イベントでは観客の質問に、綾瀬と石井裕也監督が応じた。MCから指名された女性は「大阪まで来てくださってありがとうございます」と感謝。その上で、「綾瀬さんはいつもキラキラしていて理想なんですが、日々生きる上で大事にされていることありますか？と質問。さらに同作品にちなみ「お二方はラブレターもらったこと、書いたことありますか？」と聞いた。
綾瀬は「本当に食べるのが好きなので、食べたいものを食べるっていうのは元気になるな！」と回答した。もう一つの質問には「もらったこと…」と少し思案。MCの黒木千晶読売テレビアナウンサーが「感謝の手紙とか…」と質問に少し加えると「あ、はい、あります！ありました」と答えていた。
手紙を書くこともあるが「やっぱり書いたものよりもいただいたものの方がすごい印象に残ってますね」と笑顔を見せた。
【全身ショット】素敵…二の腕あらわな華麗なワンピースで登場した綾瀬はるか
2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした当時高校生の富久信介さん。その家族のもとに20年の時を経て一通の手紙が届いたところから始まる、実話をもとにしたストーリー。当時、想いを寄せていた信介さんにラブレターを送る主人公・寺田ナズナを綾瀬が演じる。
綾瀬は「本当に食べるのが好きなので、食べたいものを食べるっていうのは元気になるな！」と回答した。もう一つの質問には「もらったこと…」と少し思案。MCの黒木千晶読売テレビアナウンサーが「感謝の手紙とか…」と質問に少し加えると「あ、はい、あります！ありました」と答えていた。
手紙を書くこともあるが「やっぱり書いたものよりもいただいたものの方がすごい印象に残ってますね」と笑顔を見せた。