【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日 開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center

スクウェア・エニックスは「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム」にて、「ファイナルファンタジーXIV: 白銀のワンダラー」の新規要素を公開した。

「FFXIV: 白銀のワンダラー」ではレベルキャップが110に引き上げられる。また新たなF.A.T.E.やトレジャーハント、インスタンスダンジョンも変わらず追加するという。新たなアーティファクト装備ととれる装備のイメージも公開された。

また、「コンテンツサポーター」のアップデートも実施。「2人でIDに挑戦したい」などの希望に応えるとしている。

【FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2026 in Anaheim - Day 1】

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