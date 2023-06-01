【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center

スクウェア・エニックスは現地時間の4月24日、25日に「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム(以下、北米ファンフェス)」をAnaheim Convention Centerで開催し、次期拡張パッケージ「白銀のワンダラー」を発表した。発売は2027年1月を予定。

ティザートレーラーには、全球凍結した第四世界のアーテリスと、そこに降り立った光の戦士とエスティニアン、アルフィノの姿が描かれていた。今回の世界は、地上が凍り付き、人々が空に逃れた世界となるようだ。毎回光の戦士のメインジョブがトレーラーに登場するが、今回はリーパーの姿で登場していた。すでに日本語版のトレーラーが公開されているので、ぜひご覧になってほしい。

【FINAL FANTASY XIV: EVERCOLD Teaser Trailer】

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