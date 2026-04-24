人気アイドルのオーディション番組で、メンバーたちがオーディション生のパフォーマンスに「話にならない」と厳しい評価を下す場面があった。

【映像】「話にならない」オーディション生のパフォーマンス

「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー1人を発掘するプロジェクト「Project i」が始動し、その第3話が4月22日、ABEMAで放送された。

過去最大のオーディションとなった今回は、応募総数約4万2000人の中から合宿審査に216人が通過。2泊3日の合宿では、歌唱審査とダンス審査をそれぞれ行う三次審査、そして歌唱とダンスを同時に行うパフォーマンス審査の四次審査が行われ、最終審査に進む新メンバー候補生を決定する。

今回の放送では、三次審査を通過した55名のオーディション生が発表された。張り詰めた空気の中、期待と不安が入り混じった表情のオーディション生たちを前に、現メンバーたちから通過者の名前が読み上げられた。

リーダーの空詩かれんは「通過した皆さまおめでとうございます。これからまだまだ審査が続きますので、一緒に頑張っていきましょう」と通過者を激励した一方で、「残念ながら通過とならなかった皆さまも、自分の頑張りを全て否定されたような気持ちにはなってほしくなくて。きっとタイミングだったり、運だったり、いろいろかけ合わさっての今回の結果だと思うので。何も無駄じゃないし、これから先、また新しいことを頑張る時に繋がってくると思うので、またどこかで皆さんに会えたら嬉しいです」と、惜しくも落選となったオーディション生へのエールを送った。

また、あいさつに際して涙してしまうメンバーも。福丸うさは「今回惜しくも…ご縁がなかったみんなも…」と声を詰まらせると、「この2日間、とっても悔しかったり、しんどい思いをいっぱいしたと思うんですけど。みんなの頑張りは審査やレッスンで伝わっていました。ここまで辿り着いたことだけでも本当に誇ってほしいし、自分を褒めてあげてほしいし、夢を諦めないでほしいので、絶対どこかでまた出会えたらいいなと思っています。これからもみんなの夢を応援しています」とコメント。

2025年5月に同グループに加入した純嶺みきは、「自分が去年受かったのも、運やタイミングがあると思う。今回落ちちゃった子も、運やタイミングが違っただけ。すごく個性もあって素敵な子たちばっかりで、来る前の自分より絶対に成長できていると思うので、悔しい気持ちは残したまま、落ち込まないでほしいです」とエールを送った。

純嶺と同じタイミングで加入した虹羽みには、出だしから顔を覆ってしまう号泣で、「みなさんが頑張ってくださったことはまっすぐ伝わったし、自分にとっても大きな刺激となったので。自分もそれにふさわしいように、そうあれるように頑張って向き合うので、夢を諦めずに一緒に頑張っていけたらなって思います。本当に参加してくださりありがとうございました」と感謝を伝えた。

■オーディション始まって以来の緊急事態!?「話にならない」

そして、四次審査に向けてオーディション生55名が過酷なレッスンに挑む姿も公開された。課題曲は、今年3月31日に発売された『BRAVE GROOVE』。5人1組・11グループに分かれたオーディション生たちは、振り入れからわずか1日で歌とダンスを仕上げるという過酷なスケジュールの中、プレッシャーと戦いながら練習に打ち込む。

しかし、迎えた最終日の四次審査本番、会場には不穏な空気が漂う。審査を見守る若葉のあは両手で顔を覆い、「ここから新メンバーが決まるのがちょっと不安になってきたっていうか、涙が出てくるくらい不安になってしまいました」と吐露する。

さらに、空詩も「みんなの本気のパフォーマンスが見れなさすぎて、話にならないなって思ってしまいました」と厳しい一言。続けて「こんなことは普通オーディションでは無くて、本当に異例のこと……」と語り、オーディション始まって以来の緊急事態に直面していることが示唆された。

2020年に結成したiLiFE!は、『アイドルライフスターターパック』がTikTokでZ世代を中心に大ブレイク。2024年8月に幕張メッセ、2025年8月に武道館でワンマンライブを開催し、今年8月26日には過去最大キャパシティのKアリーナ横浜に挑む、今一番勢いのあるライブアイドル。メンバーはあいす、空詩かれん、心花りり、福丸うさ、若葉のあ、虹羽みに、小熊まむ、純嶺みき。

番組では、3日間にわたるオーディション合宿（3次・4次審査）から、最終審査・新メンバー決定までの過程に密着。合宿審査、さらに4次審査を通過した候補生は約1カ月間にわたるボーカル＆ダンスのスタジオ練習を経て、ついに“たった1人”の新メンバーが選ばれる。オーディションの模様はABEMAで“先行最速”放送され、後日iLiFE!公式YouTubeでも公開予定。（『iLiFE! 新メンバーオーディション Project i』より）