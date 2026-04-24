「オリックス３−２日本ハム」（２４日、京セラドーム大阪）

日本ハムが痛恨の逆転負けで２連敗を喫し、借金２となった。

打線はオリックス先発のエスピノーザに対し、初回に郡司の中前適時打で先制。しかし、１点リードの二回無死一、三塁の好機に２者連続でセーフティースクイズを仕掛けたが成功せず。水野は捕邪飛、浅間は初球ファウルの後、強行策に切り替えたが三振に倒れた。

新庄剛志監督は「今年のエスピノーザはめちゃくちゃ調子いいんで、なかなかチャンスも広がらないし、ああいうランナーが溜まった時の１点ずつ、向こうが防げない１点を取りたくてセーフティースクイズ出したんですけどね」と意図を説明。「（水野は）カウント的にもやりやすいツーボールからの、もうほぼほぼストライクゾーンに来るところをしっかり決めてもらわないと、出場機会が減っていきますよね。失敗してホッとしたところをちょっと（浅間の）初球で。コントロールの悪いピッチャーじゃないから、ストライクゾーン来るかなと思って。決めてほしかったね」と嘆いた。

先発の伊藤は六回まで快調に飛ばして無失点も、七回に太田の中越え適時二塁打とシーモアの右越え２ランで３失点。しかし、指揮官は「伊藤くんは今日めちゃくちゃ良かったから。今シーズン一番、球速とかそういう問題じゃなくて、出所が見づらいゆったりしたフォームで、キレのあるボールがものすごくいっていってたんで。七回はちょっと打たれましたけど、どんなピッチャーでもホームラン打たれるときは打たれますしね」と責めなかった。

前日は本拠地でナイターを戦ってからの移動日試合。新庄監督は「移動があったんで、中継ぎの投手も休ませたかったし、明日またデーゲーム。なんちゅうスケジュールや！（昨夜は）２時間寝た。ハハハ…勘弁してよ」と苦笑いでボヤキつつ「でもね、こういう戦いで決まっている以上は、やるしかないんで」と何とか気持ちを前に向けた。