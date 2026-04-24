9頭身のスタイルと軟体ボディで人気を集め、放送中のアニメ『MFゴースト』で声優デビューを果たした相沢菜々子さんが、FLASHに登場しました。



【写真】長身小顔の相沢菜々子さん

相沢さんはランジェリーグラビアを披露。身長173センチ、9頭身の超絶スタイルを見せつけました。インタビューでは、趣味が高じてライフワークともなっている、カメラへの思いを語っています。 3月14日には2nd写真集『TOW』（玄光社）がリリースされるなど、彼女の活躍から目が離せません。



【相沢菜々子さんプロフィール】

あいざわななこ 29歳 1996年7月7日生まれ 福岡県出身 T173・B84W58H88 女優・タレント。ニックネームはハチ子。カメラ女子でもあり、愛機は Nikon ZfとNikon Zfc。TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』（TOKYO MXほか）でエマ・グリーン役として声優に初挑戦。2nd写真集『TOW』（玄光社）を3月14日に発売。最新情報は、公式X、Instagram、TikTok すべて（@nanako_aizawa）