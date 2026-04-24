X JAPANのYOSHIKIが、現地時間27日（日本時間28日）に米ロサンゼルスのドジャースタジアムで開催されるドジャース対マーリンズ戦の試合前セレモニーで、米国国歌を演奏することが発表された。出演にあたり、YOSHIKIは「約30年にわたり、自分のクリエーティブな歩みを受け入れてくれたアメリカという国で、再びドジャー・スタジアムに戻り、アメリカ国歌を演奏できることを大変光栄に思います」とコメント。「今回の演奏では、国歌の伝統に最大限の敬意を払いながら、モダンな美学とクラシックの基盤を融合させた、シネマティックな表現を目指しています」と予告した。

YOSHIKIは24年4月にもドジャー・スタジアムでアメリカ国歌を披露し、大きな反響を呼んだ。さらに25年には東京ドームで開催されたMLB開幕戦にて、日本とアメリカ両国の国歌を演奏。音楽を通じて両国をつなぐ象徴的なパフォーマンスとして強い印象を残している。

7月16、17日の2日間にわたり、ロサンゼルスが誇る世界屈指の名門コンサートホール、ウォルト・ディズニー・コンサートホールで公演を開催する。

「SCARLET NIGHT」「VIOLET NIGHT」と題された本公演は、24年後半に受けた3度目の頸椎（けいつい）手術、そして長期リハビリを経て実現する、待望のアメリカ本格復帰公演となる。