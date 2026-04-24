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YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新版】セゾンカード・永久不滅ポイント 完全攻略ガイド｜おすすめクレジットカード・損しない使い方・ポイントの使い道攻略【PR】」を公開した。70種類以上あるセゾンカードの複雑な仕組みを紐解き、使い方を間違えると「普通に損してしまう」という落とし穴を指摘。目的別に最適解となるクレジットカードと、永久不滅ポイントの賢い活用法を提示している。



動画では、おすすめできるセゾンカードを「年会費無料で高還元なサブカード」「ゴールド以上のメインカード候補」「特定用途の専用カード」の3つのカテゴリに厳選して紹介している。



サブカードの筆頭として挙げられた「セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード」は、QUICPayの利用で最大2%還元となる手軽さを高く評価。一方、メインカード候補としては「セゾンゴールドプレミアム」をピックアップ。年間100万円の利用で翌年以降の年会費が永年無料になる上、対象のコンビニや飲食店で最大5.5%還元に達するメリットを解説した。



また、ポイントの使い勝手にこだわるユーザーには「JQ CARDセゾンGOLD」を推奨。貯まった永久不滅ポイントをJRキューポと等価交換でき、他社ポイントへの移行がスムーズになる点を独自のメリットとして強調した。さらに、個人でも申し込み可能な「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」にも言及し、充実したプラチナ特典と高還元率の魅力を語っている。



後半では、永久不滅ポイントの使い道について、1ポイントを5円相当で利用しないと実質的な還元率が落ちると警告。Amazonギフトカードへの交換やポイント運用のほか、各提携カードを発行して「提携先のポイントに交換するのがおすすめ」と、無駄のない消費ルートを指南した。



「利用するか分からないカードは最初から作らない、もしくは解約する方が良い」という言葉の通り、自身のライフスタイルに応じた1枚を見極めることが重要だ。日々の支払いを最適化し、ポイントの価値を最大化する上で、大いに役立つ実践的なガイドとなっている。