アメリカンバンを意識したレトロなスタイル

日常的に使うミニバンでありながら、ひと味違う存在感を求める人にとって興味深いカスタムモデルが登場しています。

それがダムドによって手がけられた「ステップワゴン・レゾネーター」です。ホンダ「ステップワゴン」をベースにしながら、外観の印象を大きく変えることで、新旧の魅力を融合させた一台に仕上げられています。

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このモデルの特徴を理解するうえで欠かせないのが、ベース車両である現行型ステップワゴンの存在です。

2022年に登場した6代目は、過度な装飾を抑えたシンプルな箱型デザインが魅力で、初代モデルを思わせる原点回帰のスタイルが評価されています。

実用性を重視した設計と落ち着いた見た目により、幅広い層、とくにファミリー層から支持を得ているミニバンです。

ダムドはこうした素性の良さに着目し、あえて大きく方向性を変えるカスタムを施しました。

目指したのは、アメリカのフルサイズバンのような堂々とした雰囲気。その結果として誕生したステップワゴン・レゾネーターは、ベースの面影を残しながらも、まったく異なるキャラクターをまとっています。

とくに印象を左右しているのがフロントフェイスです。専用グリルやボンネットカバーの装着によって立体感を強調し、さらに角目4灯のハロゲンヘッドライトを組み合わせることで、クラシックな表情を作り出しています。

近年のクルマでは見かけることが少なくなったこの仕様は、どこか懐かしさを感じさせると同時に、新鮮なインパクトも与えています。

加えて、細部の演出にも抜かりはありません。ボディ側面にはストライプやステッカーが施され、シンプルなボディラインにアクセントを加えています。

また、ルーフ上にはデューリーマーカーが備えられており、イグニッションに連動して点灯する仕組みです。こうした装備によって、昼夜を問わず独特の存在感を放つ仕上がりとなっています。

デザイン面での大きなポイントとなるのが「逆スラント」の採用です。ボンネットを前方へ張り出し、そこから斜め下へと落ち込ませる形状は、現代の車両ではあまり見られない特徴です。

この処理により、フロントまわりに奥行きと迫力が生まれ、全体のシルエットにクラシカルなニュアンスが加えられています。

ただし、見た目の変化だけを優先したわけではありません。ステップワゴンには先進運転支援機能が搭載されており、フロント部分にはレーダーが組み込まれています。

そのため、外装を変更する際にはこれらの機能を維持する必要がありました。ダムドはグリル形状を工夫することでこの問題をクリアし、デザイン性と安全性の両立を実現しています。

こうした完成度の高さはイベントでも評価され、東京オートサロン2026のカスタムカーコンテストでは「SUVワゴン部門」で優秀賞を受賞しており、その個性的な仕上がりが多くの来場者の注目を集めました。

なお、このボディキットは2026年2月27日から販売されています。未塗装での価格は36万800円（消費税込み・工賃別）となっており、ベース車両の雰囲気を大きく変えられる点を考えると、十分に魅力的な設定といえるでしょう。

さらに、「デューリーマーカーマウント」や「ウッドストライプ＆サイドロアステッカー」といったオプションも用意されており、ユーザーの好みに応じてより個性的な一台に仕上げることが可能です。

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ステップワゴン・レゾネーターは、単なるドレスアップにとどまらず、クルマの持つ印象そのものを再構築したモデルです。

実用性の高いミニバンでありながら、クラシックなスタイルを楽しめるという点は、他にはない魅力と言えるでしょう。日常の移動手段に個性を求める人にとって、非常に興味深い選択肢となっています。