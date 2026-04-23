２３日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２９２．８７ポイント（１．１２％）安の２５８７０．３７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８７．０４ポイント（０．９９％）安の８７１４．７４ポイントと続落した。売買代金は１４２６億４１７０万香港ドルに拡大している（２２日前場は１２２９億４２００万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが継続する流れ。ホルムズ海峡封鎖を背景とした原油相場の高止まりや、中国企業の業績動向が気がかり材料だ。ホルムズ海峡の支配権を巡り、米国とイランは双方で海峡を封鎖。昨夜のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が３．７％高の９２．９６米ドル／バレルと上昇している。

ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感や、米ハイテク株高が支えだ。人工知能（ＡＩ）産業の拡大が期待される中、昨夜の米株市場では、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が１６連騰し、連日で史上最高値を切り上げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、創薬ベンチャーの信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が５．８％安、電子機器製造受託サービス（ＥＭＳ）中国大手の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が５．５％安、民間自動車メーカーの吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が５．４％安と下げが目立った。

セクター別では、エアラインやツアー会社など旅行関連が安い。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が７．５％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）と中国南方航空（１０５５／ＨＫ）がそろって４．０％、同程旅行ＨＤ（７８０／ＨＫ）が２．３％、携程集団（９９６１／ＨＫ）が２．１％ずつ下落した。燃油高騰の影響が危惧されている。繁忙期のメーデー連休（５月１〜５日）が近づいているにもかかわらず、中国の航各社は燃油価格高騰を踏まえ、多数のフライトをキャンセルしていると伝わった。

自動車セクターも急落。吉利汽車のほか、嵐図汽車科技（７４８９／ＨＫ）が７．２％安、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が６．３％安、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が６．０％安、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が４．４％安で引けた。販売不振が懸念されている。業界団体の週間データによると、４月第３週（１３〜１９日）の１日当たり乗用車小売台数は、前年同期比３３％減の３万５７４２台に縮小した。

半面、石油セクターは高い。百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が１１．１％、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が６．１％、中油燃気集団（６０３／ＨＫ）が４．１％、中石化石油工程技術服務（１０３３／ＨＫ）が３．８％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が２．５％ずつ上昇した。

半導体セクターの一角も物色される。ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が３．１％高、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が２．９％高、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が２．７％高、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が１．４％高で前場取引を終えた。半導体パッケージング・テスティング機器大手のＡＳＭＰＴについては、１〜３月期決算の利益３倍が引き続き材料視されている。

本土マーケットは４日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．７９％安の４０７３．７１ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。素材、医薬、自動車、インフラ関連、保険・証券、不動産なども売られた。半面、エネルギーは高い。銀行、食品飲料も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）