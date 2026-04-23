カリスマ的歌手・尾崎豊さん（１９９２年没、享年２６）の妻・尾崎繁美さんが、息子と一緒にお墓参りをしたことを報告した。

２３日までに自身のインスタグラムを更新し、ショート動画をアップ。「昨日、裕哉とお墓参りに行ってきました」。シンガー・ソングライターの長男・尾崎裕哉と、豊さんが眠る、埼玉県にある狭山湖畔霊園を訪れた。

「空一面 白い雲」「あと３日で命日です」とつづり、裕哉と撮影。「いつものように見護（まも）っていてね」と豊さんに呼びかけた。

コメント欄には「もう３４年になるのですね」「１９９２年４月２５日０時６分、あの日を忘れない」「もう そんなにたつのですね…」「２５日命日ですね」「私もあのニュースを聞いた瞬間のことは今でも鮮明に覚えています」とファンが投稿した。

繁美さんは、夫の没後３０年の節目に雑誌「ＦＲａＵ」のウェブサイトで連載をスタート。豊さんのことや自身のこと、息子について語っている。「ＦＲａＵ」のサイトでは自身について「１９６８年生まれ。東京都出身。１８歳で尾崎豊と出会い、２０歳で結婚。２１歳で長男裕哉を出産。２４歳で夫と突然の別れ…。以後ボストンに母子留学し、シングルマザーとして裕哉を育てながら１０年間の海外生活を経て帰国。現在に至る」と自己紹介している。