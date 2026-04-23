記事ポイント 電算システムが新設部門で受賞生成AI導入から定着まで支援Google Cloud事業は2006年から展開 電算システムが新設部門で受賞生成AI導入から定着まで支援Google Cloud事業は2006年から展開

電算システムが、Google Cloudのパートナー表彰で新設部門を受賞します。

日本市場でのGoogle Workspaceと生成AIの導入支援、定着支援の実績が評価された受賞です。

企業の業務変革を支える伴走型支援にも注目が集まります。

電算システム「Artificial Intelligence: Workplace AI Transformation - Japan」受賞





受賞企業：株式会社電算システム受賞名：Google Cloud 2026 Partner of the Year Award「Artificial Intelligence: Workplace AI Transformation - Japan」発表日：2026年4月22日（米国時間2026年4月21日）

今回受賞した「Artificial Intelligence: Workplace AI Transformation - Japan」は、Google Cloud Partner of the Yearの中でも今回から新設された部門です。

日本市場において、Google Workspaceと生成AIのGemini、Gemini Enterpriseの導入から定着までを一気通貫で支援し、大規模な生成AI変革を成功させたパートナーが評価対象となります。

電算システムは、ツール導入にとどまらず、企業の業務フローに踏み込んだ活用コンサルティングや独自の利活用教育プログラムを提供してきています。

評価された支援体制

Google Cloudは、年間で極めて優れた成果を収めたパートナーを表彰しています。

今回の受賞では、電算システムの技術力に加え、導入後の定着まで伴走する支援体制が高く評価されます。

Google Cloud グローバル パートナーエコシステム プレジデントのKevin Ichhpurani氏は、過去1年間にわたり顧客の成功を力強くけん引してきた功績を称賛しています。

Google Cloud事業の実績

電算システムは2006年からGoogle Cloud事業に参入し、日本初期プレミアパートナーとして3,000社以上の企業のDX推進を支援してきています。

Google Workspace、Google Cloud、Chromeの支援に加え、近年は生成AIのGemini、Gemini Enterpriseの導入から定着までを一貫してサポートしています。

利活用セミナー、オフラインイベント、ブログ、顧客事例の発信も行い、知識共有の場を広げている点も特徴です。

今後の展望

電算システムの取締役専務執行役員 クラウドサービス事業部管掌 営業本部長の渡邉裕介氏は、新設部門で最初の受賞となったことへの光栄をコメントしています。

あわせて、ITインフラの提供だけでなく、SI事業やBPO事業で培った業務理解力を生かした独自の支援体制を強みに挙げます。

今後はGoogle Cloudのテクノロジーを最大限に生かし、顧客の経営課題の解決と新たな価値創造への貢献をさらに強化していく考えです。

生成AIの実装を検討する企業にとって、導入だけでなく定着支援まで担うパートナーの存在は重要です。

今回の受賞は、国内企業の業務変革を支える支援体制の広がりを示す話題といえます。

電算システムの「Artificial Intelligence: Workplace AI Transformation - Japan」受賞の紹介でした。

よくある質問

Q. 電算システムが受賞した賞は何ですか？

A. Google Cloudが主催する「Google Cloud 2026 Partner of the Year Award」のうち、新設部門「Artificial Intelligence: Workplace AI Transformation - Japan」です。

日本市場での生成AI活用支援の実績が評価されます。

Q. どのような取り組みが評価されたのですか？

A. Google Workspaceと生成AIのGemini、Gemini Enterpriseについて、導入だけでなく定着まで一気通貫で支援した点です。

業務フローに踏み込むコンサルティングや教育プログラムも評価対象となります。

Q. 電算システムはGoogle Cloud分野でどのくらいの実績がありますか？

A. 2006年からGoogle Cloud事業を展開し、日本初期プレミアパートナーとして3,000社以上の企業を支援してきた実績があります。

セミナーやブログ、顧客事例を通じた知識共有も続けています。

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