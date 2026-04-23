【グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味】 販売期間：4月27日～5月下旬予定 価格： Sサイズ 190円～ Mサイズ 270円～

日本マクドナルドは、キャラクター「グリマス」をイメージしたマックシェイク「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」を全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）にて4月27日から期間限定販売する。価格はSサイズが190円～、Mサイズが270円～。

本商品は、グリマスを象徴する紫色の見た目が特長のブルーベリーヨーグルト味のシェイク。クリーミーな口当たりとヨーグルト風味のさっぱりとした味わい、ブルーベリーのフルーティーな甘みを楽しめる。

過去の登場時には、その味わいとビジュアルのインパクトからSNSを中心に話題となり、2回連続で早期販売終了となるなど、多くの好評があったという。

その人気を受け、今年は“ブルベリマシマシ”をテーマにリニューアルしたとのこと。ブルーベリー果汁が従来の1%から2%へ増量し、より自然な果実の甘みとフルーティーさを感じられる味わいへと進化。さらに、サイズごとに異なるデザインが採用される。

Sサイズ 190円～

Mサイズ 270円～

抽選で100名にマックカード1,000円分が当たるXキャンペーンも開催。応募期間：4月27日11時～4月28日23時59分まで

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