ここのところ、あけすけな発言とボディラインを強調した露出ぶりがたびたび話題になる元NHKアナウンサーの中川安奈。今度は“ヤバすぎる”恋愛エピソードを披露して、またも話題となっている。

「中川さんのエピソードが飛び出したのは、タレントの鈴木紗理奈さんと中川さんがDJをつとめるポッドキャスト番組『修羅shushushu』の4月16日の放送回です。同番組はアラサー、アラフォー世代の女性の悩みに2人が答えるという内容で、この日は、40代後半の女性から『何度も同じ女性のことで揉めていたのに、またこっそり絡みにいく彼。「仕事に繋がるから」と会うのをやめてくれないので、喧嘩になりましたが「何もない」の一点張り。私、気にしすぎですか？』という相談が寄せられました。

この相談に2人で持論を交わし合う中で、中川さんは突如『私、SNSで絡みにいったことある』と発言。絡みにいった相手は、当時の彼氏の元カノだったそうで『こっちは「まだ繋がってんのか？ もやっとする」みたいな雰囲気があり、私はすごい気になったから。その人のSNSも知ってたので「こんにちは」みたいな。「いま〇〇さんと付き合ってます」』と、メッセージを送ったことを明かしました」（スポーツ紙記者）

中川の大胆な行動に鈴木が驚く中、さらに中川は「そしたら結局、その女の人は『え、何言ってんの？ まだ私と付き合ってるけど？』って来て。結局『あいつ、大嘘つきだよね』って2人でなって、お別れしたってのがあった」と、その後の顛末も告白。

鈴木から「ていうか、なんでそんな男と。いっつもさ、最悪な男とばっかり付き合ってない？」「いつも聞くエピソード、浮気男ばっかりやない？」などと聞かれた中川は、「いや〜、そうなんですよ。どうしてですかね」と、チャラい男とばかり付き合ってしまうことを認めたが、このところ、こうした大胆な発言を繰り返す彼女に対しては「キャラが迷走している」との声も聞こえてくる。芸能ジャーナリストが語る。

「昨今、バラエティ番組への出演が増えている中川さんですが、2月12日放送の『私が愛した地獄』（テレビ朝日系）に出演した際には『性欲は強い？』と問われ、『アナウンサーとか看護師さんとか、“ちゃんとしなきゃいけない仕事の人” って性欲強そうって言われることあるけど……ちょっと（私も）自覚はある感じです』と性欲が強いことを認め、『彼氏ができるとすごく開放的になるタイプ』と発言しました。

その結果、3月24日放送の『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系）出演時には、Instagramに『“今夜一発どうですか？” みたいなDMがすごく来るようになっちゃって』と、下ネタDMに悩まされていることを明かしていました。

こうした発言ぶりからも、フリー転身後の中川さんは“奔放キャラ”でやっていくように思われたのですが、本人としてはそれを望んでいるわけではないとの声もあり、いまいちキャラが迷走中なことは否めません。その一方で、Instagramにはボディラインがくっきりと出た “パツパツ” 写真をたびたびアップするなど、承認欲求は強そうです。“クズ男”と付き合ってしまうことが多いのも、もしかしたらこうした承認欲求から冷静な判断ができないせいなのかもしれません。元NHKという肩書きは彼女の強い武器ですが、このままキャラが定まらずに迷走が続くと大変です」

恋愛も仕事も順調にいくといいけれどーー。