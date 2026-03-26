この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】速報ばかり！アフター万博の注目イベントありすぎる！4/22更新」を公開した。動画ではティンカノ氏が、大阪・関西万博に関連する公式カフェやストアのオープン情報から、関連イベントまで最新の動向を速報形式で解説している。



動画冒頭では、リンクス梅田に「EXPO2025オフィシャルカフェ」が4月27日から期間限定でオープンすることを報告。完全予約制のイートインでは、「ミャクミャク」をイメージしたメニューが提供され、限定のコースターやマグカップなどの特典が付くことを紹介した。



続いて、これまで万博オフィシャルショップを展開していなかった阪神梅田本店に、新たなストアがオープンした点に言及。



さらに、奈良県の平城宮跡歴史公園で4月29日に開催される「ミャクミャク・せんとくんとの写真撮影会」や、「TAMAYURA FESTA 2026 in 大阪」内でコシノジュンコ氏が手掛けた万博関連ユニフォームが展示されるなど、注目のイベントを次々とピックアップ。



万博の開幕に向けて、公式ストアの拡大や関連イベントが今後も多数予定されている。