4人組バンド「SEKAI NO OWARI」が22日、公式サイトを更新。メンバー4人による新会社「株式会社S.U.N.S」を立ち上げ、5月1日から同社でマネジメント業務を行うと発表した。

バンドの公式サイトで「SEKAI NO OWARIマネージメント新会社設立のお知らせ」と題して発表を行い、「この度、SEKAI NO OWARIのメンバーは、2026年4月30日をもって株式会社アミューズの連結子会社である株式会社TOKYO FANTASYとの契約期間が円満に満了となることをご報告いたします」と報告。

続けて「これを機に、メンバー自身の手によるマネージメント新会社『株式会社S.U.N.S』を設立することといたしました」と発表。「ファンの皆様、関係各位には、これまでの温かいご支援に心より感謝申し上げますとともに、新体制においても変わらぬご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

そして「今後のアーティスト活動は、株式会社S.U.N.Sのもとで精力的に活動を展開してまいりますので、今後とも変わらぬご支援をよろしくお願いいたします」と伝えた。

また、メンバーによるコメントも掲載され、「このたび、SEKAI NO OWARIのメンバーは4月30日の契約期間満了をもちまして、12年間お世話になりましたTOKYO FANTASYを離れ、5月1日より自分達のマネージメント新会社「株式会社S.U.N.S」を設立する事になりました。ここまで私達を支えていただいた関係者の皆様、そして応援していただいているファンの皆様に心より感謝申し上げます」とファンへの感謝を記した。

新会社設立の経緯について「今年、メジャーデビュー15周年を迎えるタイミングで、これからの自分達の生業と責任を自分達で背負いながら、より自由で、より創造的で、より刺激的な活動を新会社で行なっていく決意を固めました」と説明。

「この先、いろんな障壁もあるとは思いますが、メンバー4人を中心にしっかりと支え合い、乗り越えていこうと思います」と決意を表明した。