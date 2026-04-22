ABEMA、GWに2000年代を彩った人気アニメを続々無料放送！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、４月27日（月）より2000年代に放送された懐かしのアニメ４作品を新入荷するとともに順次無料一挙放送する。
本企画では、バトルやスポーツ、ラブコメから超能力アクションまで、2000年代を彩った人気アニメ４作品を厳選。あの頃の熱狂やときめきをもう一度味わえるラインナップでお届け。
対象となる作品は、アメリカンフットボールを題材にした熱血スポーツアニメ『アイシールド21』、結界術で妖を退治する結界師の家系に生まれた若き後継者たちの戦いを描く妖結界バトルストーリー『結界師』、不幸体質の少年執事と気まぐれなお嬢様が繰り広げるドタバタラブコメディ『ハヤテのごとく！』（第１期）、そして美少女エスパーたちの活躍を描く超能力アクションコメディ『絶対可憐チルドレン』の４作品。４月27日（月）から５月15日（金）にわたり、各作品全話を順次無料一挙放送するほか、放送後１週間の無料配信も実施。なお『アイシールド21』『結界師』の無料一挙放送は「ABEMA」初となる。
(C)米スタジオ・ビレッジスタジオ／集英社・テレビ東京・NAS
(C)田辺イエロウ／小学館・読売テレビ・サンライズ 2006
(C)畑健二郎／小学館・三千院家執事部・テレビ東京
(C)椎名高志／小学館・超能力支援研究局・テレビ東京
本企画では、バトルやスポーツ、ラブコメから超能力アクションまで、2000年代を彩った人気アニメ４作品を厳選。あの頃の熱狂やときめきをもう一度味わえるラインナップでお届け。
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(C)田辺イエロウ／小学館・読売テレビ・サンライズ 2006
(C)畑健二郎／小学館・三千院家執事部・テレビ東京
(C)椎名高志／小学館・超能力支援研究局・テレビ東京