「やっべー、むっちゃカワイイ」24歳女子バレー選手が“雰囲気ガラリ”　モデル姿に反響続々「一撃で、ファンになった」

女子バレーの野中瑠衣が雑誌のモデルを務めたことを報告。続々と反響が寄せられた(C)産経新聞社

バレーボールSVリーグのヴィクトリーナ姫路に所属する野中瑠衣が自身のインスタグラムを更新し、ファッション雑誌でモデルを務めたことを報告した。

24歳の野中は「Safari 5月号に出させて頂きました インタビュー記事も掲載されているので、是非ご覧ください」と綴り、茶色のノースリーブトップスと、デニムのワイドパンツを合わせたコーディネートを披露。コートとは違う雰囲気をまとい、笑顔を見せている。

【写真】「可愛い通り越してる」女子バレー野中瑠衣のモデル姿をチェック

この投稿にはファンから「瑠衣さん、素敵過ぎます」「ちょーーーよい」「めちゃくちゃ素敵すぎ」「やっべー、むっちゃカワイイ」「一撃で、ファンになった」「バレー界で一番美人で可愛い！」「可愛い通り越してる」「全然イメージ違う」「かなりイメチェンしましたね」などと、続々と反響が寄せられた。

野中は日本代表に初選出された際のキックオフ会見で「かわいいだけじゃダメですか？」と挨拶。8人組アイドルグループ『CUTIE STREET』の人気フレーズを引用し、話題を集めた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]